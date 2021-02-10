Купить выгодно Poco X3 Pro, Redmi Note 9 и Redmi 9

57

Ловите предложения от интернет-магазинов, позволяющие прикупить дешевле Poco X3 Pro, Redmi Note 9 и Redmi 9

Нынешний год четко дал понять, что мир изменился — цены на электронику устремились вверх и до прежних величин вряд ли вернутся. Нам придется привыкать жить в новых условиях и все больше откладывать средств на покупку гаджетов. В этой ситуации крайне важно находить скидки, и приобретать товары по наименьшей цене.

В этом вам поможет Telegram-канал Andro price, где на постоянной основе публикуются актуальные и выгодные предложения от интернет-магазинов, позволяющие экономить на покупках. Ловите скидки, позволяющие купить выгодно смартфоны.

Poco X3 Pro

Характеристики: Snapdragon 860, IPS 6,67" (Full HD+) 120 Гц, 5160 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, IP53

https://bit.ly/3waJMIy

Версия: 6/128 Гб - $199

Промокод "20X3PRO"

Версия: 8/256 Гб - $239

Промокод "30POCOX3PRO2"RU

﻿

Redmi Note 9

Характеристики: Helio G85, MIUI, дисплей 6,53" FullHD+, 5020 мАч, 3/64 Гб, NFC

Предложение для РФ

Цена: $122,16 - https://lite.al/XRFFR

Купон магазина $10 + промокод "P3XCNVAQ"

﻿

Redmi 9

Характеристики: Helio G80, 6.53" FHD+, 5020 мАч, 3/32 Гб, NFC

Предложение для РФ

Цена: $108,16 - https://lite.al/Ehezh

Промокод "P3XCNVAQ" + купон магазина $2

﻿