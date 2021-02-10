Купить выгодно Poco X3 Pro, Redmi Note 9 и Redmi 9
Ловите предложения от интернет-магазинов, позволяющие прикупить дешевле Poco X3 Pro, Redmi Note 9 и Redmi 9
Нынешний год четко дал понять, что мир изменился — цены на электронику устремились вверх и до прежних величин вряд ли вернутся. Нам придется привыкать жить в новых условиях и все больше откладывать средств на покупку гаджетов. В этой ситуации крайне важно находить скидки, и приобретать товары по наименьшей цене.
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Poco X3 Pro
Характеристики: Snapdragon 860, IPS 6,67" (Full HD+) 120 Гц, 5160 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, IP53
Версия: 6/128 Гб - $199
Промокод "20X3PRO"
Версия: 8/256 Гб - $239
Промокод "30POCOX3PRO2"RU
Redmi Note 9
Характеристики: Helio G85, MIUI, дисплей 6,53" FullHD+, 5020 мАч, 3/64 Гб, NFC
Предложение для РФ
Цена: $122,16 - https://lite.al/XRFFR
Купон магазина $10 + промокод "P3XCNVAQ"
Redmi 9
Характеристики: Helio G80, 6.53" FHD+, 5020 мАч, 3/32 Гб, NFC
Предложение для РФ
Цена: $108,16 - https://lite.al/Ehezh
Промокод "P3XCNVAQ" + купон магазина $2
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