Купить выгодно Redmi 9T, фитнес-часы Haylou Solar и роутер Tenda

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Низкие цены на Redmi 9T, фитнес-часы Haylou Solar и роутер Tenda

Какие бы не были времена, какой не была бы ситуация на рынке, но совершать покупки мы будем постоянно. И крайне важно для многих делать это максимально выгодно и по минимально возможной цене. Тратить много времени на поиск выгодных предложений вряд ли хочется. Куда проще, когда вы получаете информацию о том, что где-то что-то выгодно продают и всегда быть в курсе актуальных предложений.

И наш Telegram-канал Andro price готов помочь в этом. На его просторах практически ежедневно публикуются самые интересные предложения интернет-магазинов, чтобы сделать ваш шопинг максимально выгодным. Например, сегодня, среди интересных вариантов отметились нижеследующие предложения.

Xiaomi Redmi 9T

Характеристики: Snapdragon 662, 6.53" FHD+, 6000 мАч, Bluetooth 5.0, 4/64 Гб

Цена: $139 - https://lite.al/6PNns_

Промокод "AEGWRT"

Фитнес-часы Haylou Solar

Характеристики: LS05, 1.28" TFT, Bluetooth 5.0, 340 мАч, IP68

Цена RU: $30 - https://lite.bz/CCh6t6

Промокод "48008XMAS"

В подарок + 3 защитных пленки на дисплей

Цена UA: 829 грн - https://lite.al/h3R_uz

Двухдиапазонный гигабитный роутер Tenda

Характеристики: AC10, WIFI 2.4/5 GHz, LAN*4, 4 антенны, скорость передачи данных: 1200 Мбит/с

Версия: 1000M Gigabit

Цена: $25,68 - https://lite.al/8lLNj