Купить выгодно SSD Netac, ПК litzWolf и AMD Ryzen 5 Vermeer
Скидки на SSD Netac, ПК litzWolf и AMD Ryzen 5 Vermeer
Telegram-канал Andro price ежедневно находит десятки полезных и оригинальных подарков, которые точно порадуют или удивят ваших друзей или родственников. А что-то пригодится и для вас. Выбирайте на свой кошелек и вкус.
Вам не придется бродить по магазинам и торговым центрам в поисках подарков. Самые интересные предложения вы найдете на Andro price. И при этом вам удастся немного сэкономить и совершить покупку с выгодой для собственного бюджета. Ниже — три интересных предложения сегодняшнего дня.
Игровая акустика для ПК litzWolf
Характеристики: BW-GS3, 2.0 Channel, 2*5Вт, 360°Stereo Sound, RGB, AUX/USB
Цена: RU $29,99/UA $34,97 - https://lite.al/C86Peb
Промокод "BGGS301"
SSD Netac
Характеристики: N530S, SATA3 III, 2.5", скорость чтения 535 MB/s
Версия: 128 Гб - $16,74
Версия: 250 Гб - $26,76
Версия: 500 Гб - $45,93
Версия: 1 ТБ - $85,69
Промокод "P1ICKTJQPI07"
AMD Ryzen 5 Vermeer - процессор
Характеристики: 5600X, 3,7 ГГц (4.6 ГГц в режиме Turbo), Socket AM4
Предложение для Украины
Цена: 8 888 грн - https://lite.al/2WjHiV
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