Купите прямо сейчас! OnePlus Nord 3 – 16 GB оперативной памяти, крутой сенсор IMX890 и топовый процессор Dimensity 9000 всего 16549

33

Наслаждайся контентом, играй игры, слушай музыку

Серия Nord – это серия телефонов среднего класса от OnePlus, и Nord 3 является новейшей моделью в этой линейке.

Он имеет элегантный дизайн, роскошные материалы и форму, которая столь же стильна, как и практична. Экран диагональю 6,74 дюйма нельзя назвать маленьким, но благодаря тонким краям экрана и плоским бокам алюминиевой рамки он не слишком широк, чтобы его было удобно держать в руке. Частота кадров составляет 120 Гц.

Экран - AMOLED с отличными цветами и высокой пиковой яркостью для солнечных дней. 1 450 болт – это заявленная максимальная яркость, и использование телефона на улице никогда не будет проблемой. Благодаря поддержке HDR10+ и соответствующему сертификату для HDR-контента на Netflix и Prime Video вы сможете получить отличные впечатления от просмотра фильмов.

Чипсет Dimensity 9000 от Mediatek обеспечивает производительность, которая примерно эквивалентна прошлогодним топовым телефонам. Благодаря относительно высокой графической производительности и хорошему охлаждению, это отличный телефон для игр. Он запускает большинство требовательных игр для Android с высокой и плавной частотой кадров.

На задней панели находятся две круглые шайбы для камер, содержащие три камеры. В верхней – 50-Мп сенсор IMX890 с оптической стабилизацией изображения, а в другой – более простая 8-Мп сверхширокоугольная камера с фиксированным фокусом и макро на 2 Мп.

Аккумулятор емкостью 5 000 мАч питает телефон и хватает на целый день активного использования. А когда придет время пополнить заряд, вы сможете быстро зарядиться с помощью фирменного зарядного устройства Supervooc мощностью 80 Вт, входящего в комплект. Полная зарядка аккумулятора занимает чуть больше получаса, поэтому вы можете заряжать его во время утреннего кофе.

Смартфон действительно великолепен и является одним из лучших представителей класса. Приобрести смартфон можно в нашем магазине Androprice в Украине по ссылке ниже:

OnePlus Nord 3 16/256 - 16549 грн

Новые! Упакованные! Глобальная версия! Гарантия в Украине! Быстрая отправка!