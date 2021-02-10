Купите по сумасшедшей скидке Xiaomi Redmi 10: бюджетный смартфон в котором есть все всего от 3 820

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Нет конкурентов среди бюджеток

Все мы знаем о линейке Redmi от Xiaomi, которая славится как "ТОП за свои деньги" и действительно так, ведь мы получаем максимальные характеристики за минимальные деньги. Так вышло и с Xiaomi Redmi 10.

Смартфон оснащен AMOLED 6.5" 90Гц, что в данной ценовой категории наверное лучшее решение, у девайса просто нет конкурентов. Дисплей имеет великолепное FHD+ расширение, цвета яркие.

Сердцем смартфона есть процессор MediaTek Helio G88, который ведет себя стабильно, игры смартфон тоже хорошо запускает, хотя и не на максимальных настройках. В обычных задачах телефон просто летает. Количество оперативной памяти соответствует классу устройства: 4 или 6 Гб.

Камер здесь много, но больше внимания привлекает камера на 50МП, которая делает качественные фотографии насколько это возможно. Диафрагма модуля на 50МП – f/1.8, фазовый автофокус. Вторая камера может похвастаться 120-градусным углом обзора, но мегапикселей имеет всего 8. Комплект дополняют макрокамера и датчик глубины резкости, по 3 мегапикселя на брата. Место воображаемого пятого объектива занимает светодиодную вспышку. Фронтальная камера здесь на 8МП, звезд с неба не хватает, но свою задачу выполняет хорошо.

Аккумулятор стандартный на 5000 мАч. Внешний вид для нас уже привычный, смотрится довольно стильно, хотя материалы корпуса здесь – пластик, но все же собрано качественно.

Смартфон также обладает приятным стерео звуком, которым не могут даже похвастаться более дорогие модели.

Смартфон подойдет достаточно требовательным людям, которые ищут достойный смартфон за адекватные деньги. Данный телефон можно заказать по ссылке:

Xiaomi Redmi 10 4/128 GB – 3 820 грн.

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