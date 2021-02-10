Безумная скидка на Poco X5 5G: Достойный смартфон по вкусной цене всего от 6 320

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Топ за свои деньги – это о нем: Poco x5 5G

Большой черный блок камер с логотипом бренда уже стал визитной карточкой телефонов POCO. Смартфон имеет очень удачный и узнаваемый дизайн, а линейка X славится смартфонами, которые имеют невероятное качество и хорошую цену.

Poco X5 5G объединил в себе все самое лучшее для данного сегмента. Дизайн очень приятен, сзади хорошее матовое покрытие, а сам смартфон хорошо держится в руках.

Пользователи отмечают качественный AMOLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2400х1080 и частотой обновления 120 Гц. Характеристики матрицы POCO X5 действительно крутые и не уступают многим более дорогим моделям.

В основе смартфона – процессор Qualcomm Snapdragon 695. Это чип среднего класса, получивший два производительных ядра Kryo 660 Gold и шесть энергоэффективных Kryo 660 Silver. Этот чип хорошо себя зарекомендовал в любых задачах, держится стабильно, не греется и не тротлит. Просто идеальный вариант для стабильной работы.

Аккумулятор здесь стандартен для многих смартфонов 5000 мАч, в целом его хватает на целый день активного использования. Телефон поддерживает быструю зарядку на 33 Вт. Через 15 минут POCO X5 пополняет запасы батареи примерно на 34%. Полная процедура занимает чуть больше часа.

Смартфон оборудован тремя камерами. Основной модуль получил разрешение 48 Мп, светосила объектива – f/1.8. По умолчанию камера производит 12-мегапиксельные снимки, однако в интерфейсе есть режим съемки в полном размере. Видео снимает с разрешением 1080p и частотой 30 кадров в секунду – не ТОП, но для данной ценовой категории вполне нормально.

Из приятного производителя удалось сохранить mini-jack 3,5 мм разъем у смартфонов, так что для любителей ведущих наушников именно то. Кроме этого, телефон хорошо звучит, приятно прослушивать контент.

Смартфон хорошо подойдет людям, привыкшим выбирать золотую середину между ценой и мощностью устройств. Именно этот девайс удовлетворит абсолютно все потребности, приобрести его можно по ссылке:

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