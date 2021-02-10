Квартет новых чипов от Qualcomm: Snapdragon 778G +, Snapdragon 695, Snapdragon 480+ и Snapdragon 680

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Представлены чипы для доступных и среднего класса смартфонов

Qualcomm продолжает обновлять модельный ряд чипов и сегодня анонсировала сразу «пачку» платформ. Чипмейкер представил 5G-чипы Snapdragon 778G+, Snapdragon 695 и Snapdragon 480+, а также Snapdragon 680 без поддержки сетей пятого поколения.

Snapdragon 778G+ и Snapdragon 480+ предлагают незначительные усовершенствования по сравнению с чипсетами Snapdragon 778G и 480, выпущенными ранее в этом году. Тогда как Snapdragon 695 и Snapdragon 680 - это новые платформы Qualcomm. Но сказать, что они приносят какие-то существенные новшества и стали прорывом, нельзя.

Как и Snapdragon 778G, его Plus-версия построена по 6-нм техпроцессу TSMC, предлагает восемь ядер Kryo 670 с пиковой частотой 2,5 ГГц (2,4 ГГц у предшественника) и графический процессор Adreno 642L, чья производительность увеличена на 20%. Мобильная платформа также использует тот же модем Snapdragon X53, который поддерживает сигналы 5G ниже 6 ГГц и mmWave и скорость загрузки до 2,9 Гбит/с.

Snapdragon 778G + позволит устанавливать в смартфоне дисплей с частотой обновления 144 Гц, камеры разрешением 64 Мп и предлагать поддержку технологии быстрой зарядки Quick Charge 4+.

Qualcomm Snapdragon 695 приходит на смену Snapdragon 690, разработанному для устройств среднего уровня. Snapdragon 695 оснащен ядрами Kryo 660 (предположительно, с кастомными ядрами Cortex-A78), предлагая повышение производительности на 15% по сравнению с ядрами Kryo 560 у предшественника. Adreno 619L был заменен графическим процессором Adreno 619, установленным на Snapdragon 750G. Компания декларирует прирост графической мощности на 30%.

Создана платформа с применением норм 6-нм техпроцесса, предлагает модем Snapdragon X51 5G, поддержку 120-герцовых экранов разрешением FullHD, камеры на 108 Мп, запись видео в 1080р со скоростью 60 кадров в секунду, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2.

Snapdragon 480+ ориентирован на устройства начального уровня и представляет собой разогнанную версию Snapdragon 480. Тактовая частота ядер Kryo 460 увеличена до 2,2 ГГц против 2,0 ГГц у Snapdragon 480 и за обработку графики отвечает Adreno 619. Чип поддерживает дисплеи с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD и камеру на 64 Мп. Изготовлен он по нормам 8-нм техпроцесса.

Процессор Snapdragon 680 лишен поддержки сетей 5G и производится по 6-нм техпроцессу. В состав чипа входят восемь процессорных ядер Kryo 265 с пиковой частотой 2,4 ГГц и графическая подсистема Adreno 610. Предложили поддержку до 16 Гб оперативной памяти LPDDR4x, флеш-накопителя UFS 2.2, быструю зарядку Quick Charge 4+, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 и 90-герцовых дисплеев разрешением FullHD.

О планах выпустить новинку с Snapdragon 778G+ уже заявила Xiaomi и ее релиз состоится до конца года. Что касается прочих чипов, то сроки появления устройств с ними на борту не озвучены.

Источник: gsmarena