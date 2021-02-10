Ландшафт европейского рынка смартфонов меняется

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Китайские бренды начали массированную атаку по завоеванию рынка Европы

Европа стала одним из главнейших рынков для китайских производителей смартфонов. Работа компаний в направлении освоения этого рынка принесла свои ощутимые плоды. Они все активнее завоевывают Европу, но в тройку лидеров смогла пробиться лишь одна из них.

Компанией номер один на европейских широтах стала Samsung, контролирующая 30,4% доли европейского рынка. И это почти на 5,5% меньше, чем годом ранее. Успехом можно считать второе место Xiaomi с результатом 23,6% против 15,5% годом ранее. Рост составил 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Бронзу» взяла Apple, чья доля по итогам третьего квартала составила 22,1%.

Неплохо добавила Oppo, сумевшая увеличить свою долю до 10,1% против 4,7% годом ранее. Все активнее заметен рост Realme, которая за год сумела нарастить поставки своих смартфонов, и ее доля на рынке Европы оценивается в 2,4%. Годовой прирост составил внушительные 160%. Но активнее всех росла Vivo — 238%. Год назад ее доля составляла 0,5%, а сейчас — 1,8%. Трио «дочек» BBK довольно успешны на европейском рынке и суммарно их доля составляет 14,3%.

Вполне логично, что аутсайдерами стали Huawei и Honor. Интерес европейских потребителей к продуктам этих компаний низкий и за год у них -90%. Сейчас доля каждой составляет 0,5% и это меньше, чем в активе HMD Global и Motorola.

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Источник: counterpointresearch﻿