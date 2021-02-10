LeEco (LeTV) возвращается! Назначен анонс новинок

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LeEco (LeTV) решила вернуться в игру и готовит презентацию на 18 мая

Помните амбициозную компанию LeEco (LeTV), которая в свое время хотела стать круче Apple? Все закончилось достаточно плачевно: компания оказалась на грани банкротства, а имущество генерального директора Цзя Юэтина арестовали, и он предусмотрительно сбежал за границу. И вот неожиданно компания объявила о своем возвращении.

Возвращение запланировано на 18 мая и обещана презентация сразу нескольких новинок. Предстоящее мероприятие получило название LeTV Smart Ecological Conference и в самом приглашении есть фраза «Я вернулся!» В силуэте человека, который изображен на плакате, кто-то даже усмотрел образ беглого Цзя Юэтина. В числе продуктов, которые должны представить, называют телевизоры, смарт-колонки, спортивные Bluetooth-наушники, игровые контроллеры и прочие смарт-устройства.

Одна фраза на промо-плакате обращает на себя особо внимание — LeTV Super Phone. О чем идет речь неизвестно. Возможно, компания перечисляет свои прошлые заслуги и те продукты, которые выпускала, среди которых были мобильники. А может быть она все же подумывает о возвращении на рынок смартфонов? Может быть ясность появится 18 мая, когда и состоится пресс-мероприятие.

Напомним, что история LeEco (LeTV) началась в 2004 году, когда компанию основал Цзя Юэтин со своим напарником. Первые годы прошли в поиске себя и в 2006 году была представлена платформа для просмотра и скачивания медиаконтента. К 2015 году LeTV основательно разбогатела и занималась онлайн-кинотеатром, облачными хранилищами, телевизорами и даже продажей вин.

14 апреля 2015 года состоялась премьера трех первых смартфонов компании LeTV Le1, Le1 Pro и LeMax. В 2016 году компания переименовала в LeEco и пошла «в народ» она с большой помпой провела презентации своих новинок и представительств в Америке, Индии и России. Тогда же компания возомнила себя грозой Tesla и представила концепт электрокара LeSee. Тратила компания много и с размахом, сопровождая все огромным информационным шумом.

Но неожиданно деньги закончилась, а вместе с ними и схлопнулась сказка LeEco. В 2017 году последовали массовые увольнения и закрытия представительств, а компания начала постепенно пускать с молотка имущество, чтобы погасить долги. За неуплату кредитов было арестовано имущество Цзя Юэтиня и его жены, который после этого покинул пост главы компании и отправился в Калифорнию, где до сих пор и проживает, скрываясь от преследований китайских властей.

Сама LeEco пыталась остаться на плаву и, по слухам, наконец-то нашла инвестора готового вложиться в нее. Скорее всего, начнут с малого и расскажут о своих планах на будущее и возродят онлайн-кинотеатр le.com, а также выпустят телевизоры. Посмотрим, что задумали в LeEco и главное, чтобы опять все не обернулась тем, что это будет контора по отмыванию денег под видом работы сервисов и выпуска умных устройств.

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Источник: gizmochina