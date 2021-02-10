Lenovo Legion Pro 2 будут охлаждать две турбины

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Lenovo Legion Pro 2 получит продвинутую систему охлаждения

В прошлом году Lenovo представила первый свой геймерский смартфон Legion Pro, предложивший ряд нетипичных для мобильных устройств решений. В частности, выдвижная фронтальная камера на боковой грани и два разъема USB Type-C. Теперь производитель готовит продолжение и вновь хочет предложить что-то оригинальное в Lenovo Legion Pro 2.

При разработке смартфона инженеры максимум внимания уделили системе охлаждения. Сегодня компания опубликовала тизер, которым возвестила, что усовершенствовала охлаждение, предложив два, а не один вентилятор. Сделано это для того, чтобы повысить эффективность отвода тепла. Похоже, что таким образом решено бороться с горячим нравом Snapdragon 888, а именно этот чип должен стать «сердцем» новинки. Смартфону также приписывают оперативную память стандарта LPDDR5 и доработанный линейный движок.

Какие еще характеристики и фишки получит Lenovo Legion Pro 2, неизвестно. Но судя по всему, премьера не за горами. Компания уже начала разогревать аудиторию в части предстоящего анонса, а это признак того, что он состоится в ближайшее время. Почти наверняка еще до релиза новинки мы узнаем о ней больше от самой Lenovo, и инсайдеры должны рассекретить ее.

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Источник: mydrivers