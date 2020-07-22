Представлен игрофон Lenovo Legion Pro: мощное железо, фронталка на торце и фокусы с быстрой зарядкой

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Lenovo не спешит заполнять рынок своими смартфонами. Было решено бить громогласно и выпуском одного устройства, которое должно привлечь максимум внимания к себе. Сегодня состоялась премьера Lenovo Legion Pro (Lenovo Phone Duel) — это смартфон с акцентом на игровую составляющую и, по задумке компании, геймеры его непременно захотят.

На фоне прочих подобных аппаратов Lenovo Legion Pro выделяется не только характерным дизайном и мощной аппаратной платформой. У него есть дополнительные фишки, которые в итоге могут прийтись по душе пользователям. Правда, аппарат сам по себе нишевый и не дешевый.

Мощь и сила

Формально Lenovo Legion Pro стал первым смартфоном на рынке с платформой Snapdragon 865+ с пиковой частотой 3,1 ГГц, ведь дебютировал он за пару часов до релиза Asus ROG Phone 3 с аналогичным чипом. Естественно, что на презентации компания не упустила возможности поиграть «мускулами» и озвучила его результаты теста в AnTuTu — 648 871 балл. И на момент анонса это самый мощный смартфон на рынке. Логично и предсказуемо, что столь мощное железо не оставили без системы жидкостного охлаждения с 14 датчиками для контроля температуры. В смартфон встроены сразу два порта USB Type-C 3.1 — на нижнем торце и сбоку.

Игровые «примочки»

К числу геймерской составляющей Lenovo Legion Pro стоит отнести AMOLED-дисплей диагональю 6,65 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 144 Гц, а сенсорная панель и вовсе работает с частотой 240 Гц. На нижний и верхний торец вписаны стереодинамики с звуковым резонатором 1.4 СС для нормальной озвучки динамических игр. Как и надлежит флагману, здесь установили оперативную память LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1. объем памяти 8/12/16 Гб и 128/256/512 Гб соответственно. Совместим аппарат через Bluetooth-соединение с контроллерами Xbox One и PlayStation 4.

Камеры

Тыльная камера в Lenovo Legion Pro вполне обычная: 64-мегапиксельный сенсор со светосилой f/1.89 соседствует с широкоугольным датчиком на 16 Мп. Но месторасположение ее нетипичное — по центру «спинки». Чтобы геймеру было комфортно вести стримы при горизонтальном положении гаджета, фронталку на 20 Мп отправили на правую боковую грань, и она находится в выдвижном блоке. Чтобы «всплыть» датчику необходимо всего 0,496 с и заявленный срок службы механизма составляет 400 тысяч циклов поднятий/опусканий.

Аккумулятор и быстрая зарядка

Работает Lenovo Legion Pro под управлением ОС Android 10, поверх которой накатили фирменную оболочку. Новинка получила два аккумулятора по 2500 мАч каждый. Во время презентации было сказано, что решение предложить две батарейки позволяет избежать перегрева источников питания и материнской платы. В комплект поставки топовой версии входит зарядка мощностью 90 Вт (есть два разъема для подключения), и «дозаправка» батарейки на 5000 мАч до 50% требует всего 10 минут и до 100% — полчаса. Правда, фишка в том, что необходимую мощность в 90 Вт можно получить при подключении зарядного устройства к обеим портам с максимальной входной мощностью 45 Вт.

Суммарно и получается 90 Вт. Скорее всего, по факту, каждая из двух батарей на 2500 мАч заряжается на мощности 45 Вт, что и позволяет достигнуть рекордного показателя по времени зарядки. Но эта фишка является достоянием только топовой модификации, тогда как младшая версия получила только один порт USB Type-C, а прочие поддерживают быструю зарядку меньшей емкости.

Цена

В Китае Lenovo Legion Pro поступит в продажу сразу в четырех модификациях. Самая младшая предложит один порт USB Type-C на 45 Вт и 8/128 Гб памяти, а оценили ее в $500. Версия с 12/128 Гб памяти, двумя портами USB Type-C и зарядным устройством на 65 Вт стоит $557, а с 12/256 Гб — $600. Максимально заряженная модификация получила быструю зарядку на 90 Вт и 16/512 Гб, а запросили за нее $857. Старт продаж намечен на 5 августа и о выходе смартфона за пределы Китая ничего сказано не было.

Источник: mydrivers