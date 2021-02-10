Lenovo Legion Y90: даешь больше игровых смартфонов

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Компания объявила дату презентации

Февраль будет богат на новинки и премьеры будут идти вплоть до последнего дня месяца. 28 ноября будет особенно насыщенным на новинки, ведь в этот день стартует выставка MWC 2022 и в первый же день нас ждет глобальный дебют серии realme GT 2, а также флагманской линейки Honor Magic 4. Но это не единственные дебютанты последнего зимнего месяца.

Сегодня Lenovo объявила, что 28 февраля устроит презентацию геймерского смартфона Legion Y90 и планшета Legion Y700. Ожидается, что на международный рынок геймерский мобильник выйдет с именем Legion Phone 3, предложит чипсет Snapdragon 8 Gen 1, до 18 Гб оперативной памяти, до 512 Гб постоянной и мощную систему охлаждения с парочкой вентиляторов.

Известно, что Legion Y90 оснастят аккумуляторной батареей на 5600 мАч с быстрой 68-ваттной зарядкой, AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и диагональю 6,9 дюйма, стереодинамиками и тройной тыльной камерой 64 Мп + 16 Мп + 13 Мп. Работать геймерский мобильник должен под управлением операционной системы Android 12 с надстройкой от производителя.

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Источник: lenovo