Lenovo Legion Y90: дизайн и характеристики не как у всех

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Самобытный и необычный по ряду параметров получится смартфон

Известный и надёжный инсайдер Эван Бласс, более известный под ником OnLeaks в последние дни активен. Так, он поделился с широкой аудиторией рендерами новинок семейств Galaxy S22, а также показал дизайн игрового Lenovo Legion Y90. Изображения смартфона для геймеров также еще сопровождаются перечнем его характеристик.

В чем точно не обвинишь Lenovo Legion Y90, так это в заурядности. Геймерская тематика прослеживается в большой площадке по центру задней панели, которая стала пристанищем для основной камеры и RGB-подсветки. Смартфон в таком исполнении ни с кем не спутаешь, и он точно выделяется на фоне прочих устройств на рынке.

С технологической точки зрения Lenovo Legion Y90 оснащен неплохо. Шустрый процессор, большой экран, много памяти, емкая батарейка и игровые элементы — все достойно. Построен смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 1, предлагает 12/18 Гб оперативной памяти и 256/512 Гб постоянной, где версия с 18/512 Гб памяти предложит еще дополнительный накопитель на 128 Гб.

Передняя панель Lenovo Legion Y90 будет отдана под AMOLED-дисплей диагональю 6,92 дюйма с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Питать смартфон станет аккумулятор емкостью 5600 мАс с быстрой 68-ваттной зарядкой. Обещаны два порта USB Type-C, селфи-камера на 16 Мп, стереодинамики, два линейных вибромотра и двойная основная камера 64 Мп + 13 Мп.

Внутри установят систему охлаждения с двумя вентиляторами, а еще предложат восемь элементов управления, где четыре механические клавиши на боковых гранях, две сенсорные на задней панели и еще две чувствительные к силе нажатия интегрировали в экран. Представить Lenovo Legion Y90 должны в первом квартале нынешнего года.

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Источник: twitter