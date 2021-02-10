Lenovo Legion Y90 предложит 640 Гб ПЗУ. Как такое возможно?

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Одного накопителя мало, предложат сразу два

Наверняка, вы уже не раз слышали, что игровые смартфоны это такие странные создания с нишевой аудиторией Но это никак не смущает производителей, которые видят будущее в мобильном гейминге и продолжают выпуск устройств, заточенных на него. Очередным новичком на рынке станет Lenovo Legion Y90, который предложит продвинутое техническое оснащение, а рад ему будет любой гик и поклонник всего максимального.

Китайский сетевой информатор Panda is Bald выложил в сеть скриншот с характеристиками Lenovo Legion Y90. Указано на то, что смарфтон построен на Snapdragon 8 Gen 1, обладает 18 Гб оперативной памяти LPDDR5, AMOLED-панелью с частотой обновления 144 Гц и частотой отклика сенсора 720 Гц, а также аккумуляторной батареей емкостью 5600 мАч с быстрой 68-ваттной зарядкой.

Говорится также о наличии функции подкачки оперативки на 4 Гб, парочки линейных вибромоторов, системы охлаждения с двумя вентиляторами Frost Blade 3.0M и динамиков с поддержкой звука Dolby Atmos. Обращает на себя внимание необычный объем постоянной памяти UFS 3.1 — 640 Гб. Оказалось, что для достижения такого объема внутри установят два накопителя на 512 Гб и 128 Гб.

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Источник: mydrivers