LeTV S1: камбэк от LeTV с сервисами HMS

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LeTV предложит бюджетник и это история для рынка Китая

LeTV стремительно ворвалась на рынок смартфонов и так же с него исчезла. Компания очень быстро схлопнулась на фоне расточительности и агрессивного завоевания рынка. Финансовые проблемы потянули компанию на дно, а ее главу и основателя отправили в бега. Прошло несколько лет и LeTV потихоньку оправилась от кризиса и даже решила вернуться на рынок смартфонов.

Ярким и фееричным возращение не будет. На этот раз действовать будут осмотрительнее и осторожнее. Пробовать почву и узнавать настроение пользователей намерены с бюджетного LeTV S1. Чего-то впечатляющего тут не будет. Новинка лишь эксперимент и проба пера — зайдет или нет.

Сегодня компания заявила, что продажи LeTV S1 стартуют в следующем месяце. При этом оглашение всех технических характеристик приберегают до старта продаж. Известно, что в основе смартфона лежит чип UNISOC Tiger T7510, он получил дисплей разрешением HD+, аккумулятор емкостью 4900 мАч и сервисы Huawei Mobile Services «из коробки».

Выбор софта от Huawei компания объяснила желанием быть «открытыми» для всех экосистем. А еще она похвасталась тем, что все компоненты изготовлены в Китае и этим явно пытается сыграть на патриотических чувствах жителей Поднебесной. В планах компании также выпуск флагмана, но это перспектива отдаленная и не в этом году.

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Источник: gizchina