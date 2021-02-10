LG не отказалась от LG Rollable и планирует его выпустит. Продажа мобильного подразделения отменяется?

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LG еще на рынке и они планирует выпустить LG Rollable ﻿

Последние слухи вокруг LG говорили, что они прекращают разработки над такими сложными проектами как LG Rollable и пытаются продать своё мобильное подразделение.

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Согласно новости в The Verge, представитель LG поделился тем , что разработки мобильного телефона со сворачивающимся экраном не остановлено. Нет никакой отмены в заказах комплектующих. Компания уверенно продвигается к выводу LG Rollable﻿ в серию.



Больше всего многих волнует не судьба модели, а судьба всего подразделения. В последнее время ходили слухи, что анонс продажи подразделения - это вопрос ближайшего времени.

Представитель LG прямо заявил, что мобильное подразделение не продалось и в, данный момент, нет никакого процесса продажи. При этом компания признала, что они действительно рассматривали возможности выхода из рынка мобильных устройств. Но это лишь варианты и переговоры, а не готовая сделка. Поэтому они нацелены выпускать новые продукты в 2021 году и сосредоточены на своей работе.

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Напомним, что в сети стали «сгущать тучи» над LG Mobile после затяжного падения финансовых показателей подразделения. Один из лидеров и пионеров рынка мобильной связи, сейчас терпит убытки 23 отчётных квартала подряд.

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Источник: theverge.com﻿