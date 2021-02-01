Годовой отчёт LG Mobile. Всё ли так плохо?

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Финансовый отчёт LG Mobile за 2020 год помогает увидеть реальную картину.

В последние время сгущаются тучи над мобильным подразделением компании LG. Не так давно были слухи о возможной продаже бренда.

На данный момент компания борется, выпускает обновления для своих актуальных моделей. Предлагаем вашему вниманию финансовый отчет компании за 2020. Попытаемся понять, насколько все плохо «в цифрах».

LG Mobile Communications Company, подразделение которое отвечает за смартфоны, отчиталось об операционных убытках на сумму 750.63 млн долларов. Общая выручка за этот период составила всего 4.66 млрд.

Важно учесть что это двадцать третий (!!!) квартал подряд, в котором LG Mobile показывает убыток. Очень затяжное «погружение». Хотя есть и локальный рост - данные за четвертый квартал 2020 выше чем за аналогичный период в 2019. Компания сетуете на дефицит 5G устройств, и обещает в ближайшем будущем поделиться своими планами по дальнейшему развитию своего подразделения.

Посмотрим, что они имеют ввиду под выражение «планы по развитию» - свои усилия исправить ситуацию, или продажу подразделения.

В целом же, вся корпорация LG Group, по итогам 2020 года отчиталась о рекордной операционной прибыли, и «чувствует» себя хорошо. Очевидна потеря курса именно в стремительном и быстро меняющемся «мобильном сегменте».

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Источник : gsmarena.com﻿