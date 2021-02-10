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LG распродает так и не вышедшие смартфоны

17.05.2021 634 0

Компания решила продать на память сотрудникам LG смартфоны, которые так и не увидели свет

Последние годы смартфоны LG теряли популярность, но компания держалась бодро, пытаясь экспериментировать и заманивать пользователей диковинными аппаратами. Но, увы, потребителям уже не было дела до устройств компании и зачастую их перестали рассматривать среди вариантов для покупки. В итоге крах мобильного подразделения стал закономерным и предсказуемым событием.

 

Перед тем как объявить о своем уходе с рынка смартфонов, LG все еще работала над несколькими устройствами. Среди них были LG Rainbow или LG Velvet 2 Pro. Сейчас, похоже, фирма распродает эти модели в Корее, но приобрести их могут только сотрудники компании.

 

LG распродает так и не вышедшие смартфоны – фото 1

 

В числе устройств, которые могут купить работники LG смартфон LG Velvet 2 Pro. К покупке доступно 3000 единиц и приобретение одной модели обойдется всего в $170. О ее характеристиках ни сказано ни слово. Фото лишь дает понимание, что визуально «спинкой» смартфон схож с LG Velvet, но датчики тут крупнее. Те, кто решится приобрести LG Velvet 2 Pro должны быть готовы к тому, что срок послепродажного обслуживания составит всего 6 месяцев и обновлений программного обеспечения он не получит.

 

К числу устройств, доступных для покупки сотрудниками LG, значится и раздвижной LG Rollable. Сколько просят за него и сколько единиц смартфона компания выставила на продажу не сообщается. Не приводятся и характеристики LG Rollable, а также стоимость футуристичного устройства.

 

Почти наверняка найдутся те, кто выложит в сеть фотографии и характеристики, приобретенного смартфона, а также попытается перепродать его на аукционе. Поэтому есть шанс узнать больше об амбициозном проекте компании, которому так и не суждено было увидеть свет.

 

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Источник: androidauthority

LG LG Velvet 2 Pro LG Rollable
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.05.2021

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LG распродает так и не вышедшие смартфоны

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