Линейка Realme Note: компания идет дорогой Xiaomi

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Realme Note — ответ на серию Redmi Note

Линейка Redmi Note — одна из самых успешных и известных в портфеле Xiaomi. Причина популярности хорошо известна: в нее входят смартфоны с хорошими характеристиками и привлекательной ценой. Больше трех лет назад Oppo решила положить конец доминированию Xiaomi с ее Redmi и для борьбы с конкурентом вывели на рынок бренд Realme.

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Эксперимент с суббрендом оказался удачным и за три года компания сумела стать заметным игроком на рынке, делая существование Xiaomi менее комфортным. Естественно, что Realme будет давить и дальше конкурента, а для этого она готовится вывести на рынок собственную линейку Note.

Пришло сообщение, что готовится к выходу линейка Realme Note 9, в рамках которой выйдет минимум две модели: базовая с одноименным названием и Realme Note 9 Prime. О том, какими характеристиками будут обладать новинки и когда стоит ждать выход их, информации нет никакой.

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Сейчас компания готовит к выходу серию Realme 9, которая может насчитывать четыре модели где компанию базовой версии составят Realme 9 Pro, Realme 9 Prime и Realme 9A. Кроме того, в планах выпуск Realme 8i и Realme 8s, а также серии Narzo 50.

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Источник: gizmochina