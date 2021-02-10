Шансы Realme Pad в битве против Xiaomi Mi Pad 5: не конкурент с такой платформой

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Realme Pad получит не самый мощный Helio G80

В рамках политики построения собственной экосистемы Realme готовится представить свой первый планшет. Ожидалось, что Realme Pad станет одним из главных конкурентов Xiaomi Mi Pad 5 на глобальном рынке, тем более, что ходили слухи об установке внутри чипа Snapdragon 768G, который по своей производительности недалеко ушел от Snapdragon 860. Но, похоже, соперничества не будет.

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Пришло сообщение, что Realme Pad получит чипсет Helio G80. Если так и случится, то присутствие этого процессора разочарует многих. Это куда более слабое решение, чем Snapdragon 768G. Чипу MediaTek уже больше года и изготовлен он с применением норм 12-нанометрового техпроцесса. За обработку графики отвечает GPU Mali-G52.

Realme Pad с чипом Helio G80 станет бюджетным решением и в этом случае ставку сделают на доступность, а в этом случае не до изысков в техническом оснащении. Все будет максимально аскетично и бюджетно, только бы предложить минимально возможный ценник. Выпуск Realme Pad с таким чипсетом выглядит не очень грамотным решением. Но не будем торопиться с выводами, подождем анонс планшета.

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Источник: notebookcheck