Список смартфонов Realme с функцией увеличения оперативки

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Уже 33 мобильных устройства Realme могут работать быстрее за счет виртуального наращивания оперативной памяти

В наши дни целый ряд китайских компаний нашли путь как увеличить оперативную память программным способом. Пусть это и неоднозначное решение, но иногда оно может оказаться совсем кстати. Особенно на тех устройствах, которые не могут похвастаться большим объемом оперативки. Называем те смартфоны Realme, которые обладают такой функцией виртуального расширения оперативной памяти.

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Но перед тем как назовем список из 33 устройств, напомним, что увеличение оперативной памяти осуществляется за счет встроенного хранилища. Туда устройство «сбрасывает» те данные, которые не нужны на данный момент, высвобождая оперативную память для выполнения первоочередной задачи.





Итак, функцию виртуального наращивания оперативки получили такие модели «дочки» Oppo:





Realme X50/ X50 Pro/ X50m;

Realme X7 /X7 Pro/ X7 Max;

Realme X2/ X2 Pro;

Realme XT;

Realme X3/X3 SuperZoom;

Realme 8 Pro / 8 4G/ 8 5G;

Realme 7/ 7 Pro/ 7i;

Realme 6/ 6 Pro/ 6i;

Realme Narzo 30/ 30 Pro;

Realme Narzo 20 Pro;

Realme Q2/ Q2 Pro;

Realme Q3/ Q3 Pro;

Realme V3/ V5/ V15;

realme GT / GT Neo/ GT Flash Edition.

Логично предположить, что Realme 8i и семейство Realme Narzo 50 также присоединятся к вышеназванным устройствам и станут теми аппаратами, где оперативку можно виртуально увеличить.

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Источник: notebookcheck