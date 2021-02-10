Линейка iPhone 15 получит гораздо большие аккумуляторы, ждем новых рекордов автономности.

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Новые рекорды автономности или просто слухи?

Несмотря на то, что в последнем поколении линейка iPhone 14 получила меньшие аккумуляторы, чем у предшественника, автономность устройств осталась на очень высоком уровне. И вот с дальнего восхода до нас дошла информация о новых емкостях аккумуляторов 15 линейки яблочных смартфонов.

Указывается, что емкость всей линейки вырастет плюс минус на 15%, что для смартфонов очень хороший показатель. Точные цифры можно посмотреть на фото ниже:

У этой новости есть два варианта развития, либо автономность действительно значительно возрастет и мы увидим настоящих рекордсменов на рынке, либо новый процессор стал мощнее и прожорливее, и именно поэтому компания была вынуждена увеличивать объем аккумулятора.

Есть и третий сценарий, на который намекает другой инсайдер, говоря, что эти цифры обычная спекуляция и ничего общего с действительностью не имеют. До анонса новой линейки осталось не так долго и мы будем получать все больше утечек с каждым днем, поэтому в ближайшие дни думаю эту информацию подтвердят или отменят другие источники.

Но, не смотря на прохладное отношение к яблочной продукции, прогресс это всегда круто и хотелось бы, чтобы это была правда.

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Источник: ithome