Летняя распродажа Galaxy S20 Ultra: суперфлагман Samsung отдают за 14 500

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Мечта многих фанатов Samsung можно приобрести по привлекательной цене

Флагманы от Samsung – это очень качественные устройства, но их стоимость отпугивает большинство потенциальных покупателей. Именно поэтому большую популярность пользуются топовые смартфоны бренда прошлых лет – цена уже не кусается, а характеристики и премиальная внешность никуда не деваются.

Одним из таких флагманов на сегодняшний день является Galaxy S20 Ultra. Здесь флагманский дисплей 2К AMOLED 6.9” с частотой развертки 120 герц и сверхтонкими рамками. Набор камер которому позавидуют все современные субфлагманы: 108 МП 1/1.33” основной модуль OIS, 48 МП телефото модуль с 4х приближением, 12 МП ультраширик и TOF сенсор.

Материалы корпуса также топовые: металлическая рамка и стеклянная задняя крышка. Аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт и беспроводной на 15 Вт. Процессор Exynos 990 на сегодняшний день уже не бьет рекордов мощности, но он лучше, чем большинство среднебюджетных современных чипов.

Программная поддержка у корейцев на высоте и этот смартфон сейчас работает на современной One UI 5.1 на основе Android 13.

И сейчас этот смартфон можно приобрести на сайте Aliexpress всего за 14 500 гривен ($388). Это и многие другие выгодные предложения можно найти в телеграмм-канале andro-price (Aliexpress) по ссылке ниже:

Galaxy S20 Ultra 12/128ГБ - 14 500грн($388)

Пожалуйста, внимательно читайте описание товара перед заказом. Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

Как заказывать посылки с Aliexpress﻿

Также следует иметь в виду, что при покупке товаров стоимостью свыше 150 Евро, на него может быть наложена пошлина в размере примерно 33% от суммы, превышающей 150 Евро. Удачных вам покупок и мирного неба над головой.

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