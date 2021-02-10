Летняя распродажа Samsung Galaxy Note 20: флагман со стилусом всего за 9930

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Флагман со стилусом по приятной цене

Смартфоны линейки Samsung Galaxy Note все еще остаются едва ли не единственной доступной опцией смартфонов с пером от А-брендов. И эта линейка имеет довольно обширную базу поклонников.

Среди них не только пользователи, которым нравится делать рукописные заметки на экране смартфона или рисовать скетчи, ведь даже обычная навигация по системе, скроллинг ленты социальной сети и другие мелочи могут стать немного более удобными, если выполнять их с помощью S Pen.

Но далеко не все могут себе позволить купить флагман со стилусом более чем за $1000. И вот для тех кто очень хочет себе подобное устройство на рынке есть варианты прошлых лет, которые до сих пор актуальны по железу и софту, но стоят значительно дешевле. Одним из таких замечательных примеров Samsung Galaxy Note 20.

Он имеет качественный плоский AMOLED Дисплей 6.7”, мощный даже на сегодня процессор Snapdragon 865+. Стереодинамики и линейный вибромотор, беспроводную зарядку, металлическую рамку и довольно неплохие камеры. Основной модуль на 12 Мп с апертурой f/1.8 и OIS, телевозраст на 64 Мп также с OIS и качественный ширик на 12 Мп.

Кроме этого не нужно забывать о стилусе, наличием которого и выделяется эта линейка. И сейчас этого красавца можно приобрести на Aliexpress всего за 9930 грн . Перед приобретением очень внимательно прочтите описание товара.

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https://andro-news.com/ru/news/garyachiy-rozprodazh-oneplus-10r-oneplus-ace-legendarniy-smartfo.html Горячая распродажа OnePlus 10R(OnePlus Ace): легендарный смартфон отдают всего за 12 000(Адм. панель)