Летняя распродажа Samsung Galaxy S21+ 5G: флагман отдают всего за 11 600

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Безумная распродажа на Aliexpress

Флагманские смартфоны от компании очень часто рекомендуют покупать только после ухода следующего поколения. Они значительно дешевеют, но до сих пор остаются актуальными и мощными устройствами с качественными материалами корпуса и флагманскими фишками.

Но это же касается и позапрошлогодних флагманов. Хороший пример – Samsung Galaxy S21+.

Он имеет качественный дисплей AMOLED с диагональю 6,7 дюймов и динамической частотой развертки до 120 Гц. Мощный Snapdragon 888, который является аналогом современного Dimensity 8100 по мощности, означает быструю работу интерфейса и приложений и возможность поиграть в любые современные игры почти всегда на максималках.

Корпус из стекла и металла с влагозащитой по стандарту IP 68. Беспроводная зарядка, стереодинамики и линейный вибромотор. И не нужно забывать о качественном наборе камер: основная и телевизор с оптической стабилизацией на 12 и 64 мегапикселя соответственно, а также неплохой ширик на 12 Мп.

Емкость аккумулятора тоже неплохая и составляет 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Даже сканер отпечатка под дисплеем здесь сверхбыстрый ультразвуковой, а не более дешевый оптический.

И этого красавца сейчас можно приобрести на Aliexpress всего за 11 609 грн ($310). Сделать это можно с помощью нашего канала со скидками andro-price (Aliexpress) по ссылке ниже по тексту:

Samsung Galaxy S21+ 5G

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

Удачных вам покупок и мирного неба над головой!

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