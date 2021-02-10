Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse: вертикальная мышь для правшей и левшей

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У Logitech широкий модельный ряд компьютерных мышек. А теперь там появилась диковинная беспроводная мышь — Lift Vertical Ergonomic Mouse. Само название указывает на главные ее особенности: она эргономичная и вертикальная. Еще одна фишка — ее можно выбрать как для правшей, так и для левшей.

Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse предлагает вертикальную конструкцию с углом наклона 57 градусов. Такой наклон выбран не случайно, компания утверждает, что в этом случае запястье находится в более естественном положении и «снижается давление на него, что способствует более естественному положению предплечья в течение дня».

Вариант Lift Vertical Ergonomic Mouse для правшей доступен в трех расцветках: графитовая, белая и розовая. А вот в случае с версией для левшей все куда скромнее и однообразнее: она доступно только в графитовом цвете. Сама «рукоятка» мыши изготовлена из прорезиненного материала, на корпусе имеются две основные кнопки, магнитное колесо прокрутки SmartWheel, кнопка переключения DPI и две клавиши для указательного пальца.

Заявлена поддержка функции Logitech Flow, которая позволяет использовать мышь одновременно на трех компьютерах, независимо от того, какая операционная система на них установлена. А это означает, что её можно подключить к Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS и Android. На помощь придет приложение Logi Options Plus, работающее на подключенных компьютерах; затем курсор может перемещаться с одного компьютера на другой. Приложение также можно использовать для простого копирования и вставки файлов между компьютерами. Соединение осуществляется через Bluetooth или прилагаемый USB-приемник Logi Bolt (увы, адаптера для устройств USB-C в комплекте нет).

Питает Lift Vertical Ergonomic Mouse самая обычная батарейка типа АА, но заменить ее нельзя. Ресурса ее хватит на два года, а после этого придется вновь отправляться в магазин за новым аксессуаром. Оценили мышку в $70 и ее продажи стартуют уже в этом месяце.

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Источник: cnet