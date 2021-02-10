Илон Маск анонсировал видеозвонки в Twitter X – на iOS, Android, Mac и ПК

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Видеозвонки будут работать на всех популярных платформах, но неизвестно когда и как

Владелец социальной сети Twitter, сменившей название на X, анонсировал видеозвонки на платформе. Ранее об этом рассказала в интервью CEO X Линда Яккарино и подтвердила дизайнер компании Андреа Конвей.



По словам Маска, видеозвонки будут доступны в iOS, Android, Mac и ПК (очевидно, он имел в виду Windows). Чтобы позвонить по видео в Twitter X, не требуется номер телефона, как во многих менеджерах сообщений. Также Маск предложил использовать X в качестве эффективной глобальной адресной книги. Он назвал комбинацию этих факторов уникальной.



Ранее о функции рассказала Линда Яккарино в интервью CNBC. Она подтвердила звонки без телефонного номера. Дизайнер Twitter X Андреа Конвей сообщила, что уже совершила по крайней мере один звонок на платформе.



К сожалению, Илон Маск не сообщил каких-либо других подробностей – вы можете видеть все, что известно, в его посте. В частности, неизвестно, когда функция заработает и как она будет реализована на ПК. Но Маск вряд ли удержится, если будет еще какая-то информация, которую можно сообщить.

Источник: Elon Musk