Илон Маск хочет заблокировать X (бывший twitter) в Европе из-за проблем с законом

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Вот так идеи миллиардера

Компания X (бывший twitter), принадлежащая Илону Маску, оказалась под усиленным наблюдением в Европе из-за вопроса модерации вредоносного контента. В ответ Маск не исключает радикального шага – полного удаления приложения из региона.

Недавно Еврокомиссия начала официальное расследование соблюдения X положений нового Акта о цифровых услугах. Этот закон требует от крупных интернет-платформ эффективной модерации вредоносной информации.

X стал главной платформой для дезинформации в войне между Израилем и ХАМАСом - в то время как Meta и YouTube эффективно блокировали такие действия компания Маска замечала такой контент как возможный фейк уже когда пост терял свою актуальность.

По словам источников, раздраженный необходимостью соблюдать европейские нормы Маск неоднократно предлагал полностью заблокировать X в ЕС. Это позволило бы избежать больших штрафов за нарушение, поскольку после массовых увольнений модераторов компания фактически осталась без команды по безопасности контента.

Хотя пока Маск не реализовал эту идею, от него этого шага можно ожидать вполне вероятно – недавно он начал экспериментировать с полным ограничением не заплативших ему пользователей для «защиты соцсети от ботов» .

Как вы думаете, что следующее придумает Илон Маск? Напишите об этом в комментарии.

Источник - Buissness Insider