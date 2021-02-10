Ловите промокоды на скидки на распродаже 11.11!

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Благодаря китайским продавцам 11 ноября превратилось во «Всемирный день шопинга». В этот день массу товаров отдают по сниженным ценам и, если есть желание приобщиться к выгодному шопингу, потребителям приходится вертеться, чтобы успеть урвать в числе первых товары со скидкой.









А теперь самое интересное. Распродажа 11.11 еще идет и есть возможность приобрести товары по меньшим ценам. Выгоду от приобретения обеспечат промокоды, при введении которых ценник опустится ниже. Ловите список обновленных промокодов:





Для РФ и других стран СНГ:





D11FORU — скидка 100 рублей на заказы от 700 рублей

D11LOVE — скидка 160 рублей на заказы от 1500 рублей

D11BUY — скидка 300 рублей на заказы от 2500 рублей

D11FUN — скидка 400 рублей на заказы от 3500 рублей

D11KRIK — скидка 700 рублей на заказы от 6000 рублей

D11HOT — скидка 1000 рублей на заказы от 9000 рублей

D11LOUD — скидка 1320 рублей на заказы от 12 000 рублей

D11WOW — скидка 1800 рублей на заказы от 15 500 рублей

D11GO — скидка 2300 рублей на заказы от 21 000 рублей

D11SALE — скидка 2500 рублей на заказы от 23 000 рублей

D11ALI — скидка 2750 рублей на заказы от 25 000 рублей

D11HIT — скидка 3300 рублей на заказы от 30 000 рублей

D11BIG — скидка 5490 рублей на заказы от 39 000 рублей

11.11. Новые промокоды для Украины

OS65A - скидка $9 от $65

OS12A - скидка $12 от $100

OS18A - скидка $18 от $150

OS23A - скидка $23 от $190

OS30A - скидка $30 от $250

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Не забывайте использовать промокоды, чтобы сделать шопинг выгодным. Удачных покупок!