Ловите скидки на наушники Mifa и Xiaomi, а также роутер Tenda

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Купить по низкой цене наушники Mifa и Xiaomi, роутер Tenda

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Беспроводные наушники Mifa

Характеристики: X11, Qualcomm QCC3020, aptX, Bluetooth 5.0, CVC 8.0, 2600 мАч, IPX7

Цена: $31,40 - https://lite.al/Rf_7b

Промокод "I65IXGPC5SWV"

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Xiaomi FIIL TWS

Характеристики: CC2, Bluetooth 5.2, аккум. 500мАч, микрофон

Цена: UA $46,22/RU $50,22 - https://lite.al/Nkf2E0

Промокод "AEKOLJAN2"UA

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Tenda - роутер

Характеристики: T300, 4*LAN (RJ-45), WIFI 2.4 GHz, 300 Мбит/с, 2 антенны

Предложение для Украины

Цена: 222 грн - https://lite.al/qy9LZ

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