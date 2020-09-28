Ловите скидки на Realme C11, Amazfit Bip Lite и флеш-накопитель Netac

287

Покупай выгодно Realme C11, Amazfit Bip Lite и флеш-накопитель Netac

Практически все интернет-магазины периодически продают определенное количество товаров с большой скидкой. А еще они публикуют бесплатные купоны и промокоды на скидки, позволяющие купить с небольшой экономией для бюджета различные товары, включая и электронику. Мы собираем самые интересные предложения воедино на просторах Telegram-канала Andro price, чтобы вам не приходилось тратить много времени на их поиск.

Здесь вы легко и всегда оперативно сможете узнавать о тех акциях, которые действуют в интернет-магазинах, позволяющие экономить и совершать покупки выгодно. Подбираем товары, ориентируясь на ваши предпочтения и вкусы. Мы сообщаем, что можно где-то выгодно купить какой-то товар, а выбор делаете вы — приобретать или нет. Сегодня подборка из трех продуктов, которые можно прикупить с небольшой скидкой.

Смарт-часы Xiaomi Amazfit Bip Lite

Характеристики: 1.28" Gorilla Glass, Bluetooth 4.1, аккум. 200 mAh, 3ATM

В Россию отправка из РФ

В Украину отправка из Китая

Цена: $39,99 - https://lite.al/5vZOu

Купон магазина $5 + промокод "HAPPYOH"

USB-flash накопитель Netac

Характеристики: U505, USB3.0, скорость чтения 10МБ-12МБ/сек

Версия: 128 Гб, SILVER - $8,66

Версия: 256 Гб, SILVER - $14,81

Купон магазина $1

https://lite.al/wPfLg2

Realme C11

Характеристики: Helio G35, дисплей 6.5", Android 10, 5000 мАч, 2/32 Гб

Предложение для РФ

Цена: $91,90 - https://lite.bz/wpFGHi

Промокод "SSTORE500"