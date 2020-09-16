Ловите скидки на Realme X50, смарт-камеру Aqara G2H и SSD-накопитель

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На Realme X50, смарт-камеру Aqara G2H и SSD-накопитель есть скидки

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SSD KingDian





Характеристики: контроллер SM2258XT, SATA3, 2.5", скорость чтения - 550 Mb/s

Версия: 240 Гб - $25,37

Версия: 512 Гб - $44,48

Версия: 1 ТБ - $80,04

https://ali.ski/jgt5Y

Realme X50 5G





Характеристики: Snapdragon 765G, 6.57" (2400х1080), Android 10.0, 4200 мАч, NFC, 6/64 Гб

Предложение для РФ!

Цена: $224,99 - https://lite.al/7GwAG

Купон магазина $2

Смарт-камера с функцией шлюза Aqara G2H





Характеристики: ZNSXJ12LM, Zigbee 3.0, работает с Aqara Home/Apple HomeKit, 1080P, сохранение в "Облаке"

Цена: $5499 - https://lite.al/YZRCg

Промокод "WENEEDIT"