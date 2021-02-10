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Привет, друзья! Уверены, что среди вас есть огромное количество спортсменов, которые уделяют много внимания своему здоровью. А здоровый образ жизни невозможен без регулярных физических занятий. Сохранять прогресс тренировок и следить за важными показателями можно с помощью фитнес-трекеров. Мы подготовили подборку, состоящую из десяти лучших недорогих фитнес-трекеров, которые актуальны в 2022 году.

Для чего нужны фитнес-трекеры

Спортивные трекеры являются упрощенной версией смарт-часов. Если «умные» часы – это довольно дорогое устройство с множеством опций и возможностей, то фитнес-браслет стоит недорого и оснащен только необходимым функционалом. Главная задача данного гаджета заключается в отслеживании физических параметров, а именно:

подсчет пройденных шагов и сожженных калорий;

измерение пульса, сатурации крови, уровня стресса и качества сна;

мониторинг женского цикла.

Фитнес-браслет поддерживает большое количество спортивных режимов. Вы можете просто запустить нужную тренировку, и сразу начнется правильное измерение параметров. Все данные сохраняются в специальных приложениях, которые устанавливаются на телефон. Каждый производитель выпускает такую программу для своих носимых гаджетов. Синхронизация со смартфоном осуществляется через Bluetooth-модуль.

Помимо основного функционала, спортивные трекеры имеют дополнительные фишки. Это могут быть дыхательные упражнения для снижения частоты ЧСС и уровня стресса, управление музыкальным плеером и камерой телефона, наличие «умного» будильника, благодаря которому пользователь будет просыпаться в подходящую фазу сна.

Еще одна важнейшая функция спортивных часов – это измерение пройденного расстояния. Если гаджет оснащен GPS-модулем, будет получена точная информация о местоположении и построение маршрута. Это позволит узнать, какое расстояние преодолел пользователь.

Хороший фитнес-трекер можно приобрести по цене от 20 до 80 долларов. Нет смысла переплачивать, если вам нужен обычный браслет для отслеживания физической активности. В более дорогом ценовом сегменте представлены уже смарт-часы, работающие на производительном процессоре и имеющие собственную операционную систему + хранилище.

Напомним, что у нас есть отдельная статья, посвященная smart watch. В данном материале вы найдете ТОП-10 лучших «умных» часов.

Как выбрать подходящую модель фитнес-часов

Итак, на какие же параметры обратить внимание при выборе фитнес-браслета? На самом деле, количество важных характеристик небольшое, поскольку спортивные трекеры получают набор только необходимых функций. Материалы, из которых изготавливаются спортивные браслеты – это поликарбонат или пластик. Ремешки обычно сделаны из силикона. Важно, чтобы силикон был мягким и гипоаллергенным, поскольку при длительном ношении некачественный материал способен вызвать аллергию и раздражения на коже.

Большинство фитнес-трекеров умеют:

Измерять ЧСС и SpO2. Если нужно наличие термометра или тонометра – подойдут полноценные смарт-часы.

Подсчитывать количество сделанных шагов, пройденного расстояния и сожженных калорий.

Работать в режиме тренировки. Спортивных режимов может быть как 30, так и 150 – это зависит от конкретной модели.

Мониторить продолжительность и качество сна. Одни трекеры измеряют только ночной сон, другие – и дневной, и ночной.

Определять уровень стресса и PAI. Результаты базируются на измерении частоты сердечных сокращений.

Показывать входящие звонки, уведомления и SMS с привязанного телефона.

Удаленно управлять камерой смартфона, а также включать и перелистывать музыкальный плеер.

Сохранять информацию о женском здоровье и вовремя напоминать о начале менструации.

Выводить напоминания (события) с телефона.

Показывать мировое время и прогноз погоды на ближайшие дни.

Запускать дыхательные упражнения для успокоения нервной системы.

Устанавливать будильник. На некоторых фитнес-часах есть «умный» будильник, который будит пользователя только в быструю фазу сна. Данная фаза является наиболее подходящей для пробуждения.

Практически любой среднеуровневый фитнес-трекер имеет все вышеописанные функции. Могут быть некоторые дополнительные фишки, например, собственный GPS-модуль. Но если вам нужна значительная прокачка функционала, тогда уже смотрите в сторону smart watch.

Лучшие бюджетные фитнес-трекеры

Ниже вы можете ознакомиться с лучшими недорогими фитнес-браслетами. Для максимальной экономии рекомендуем приобретать их на АлиЭкспресс. В нашем Telegram-канале andro-price (Aliexpress) мы регулярно публикуем выгодные предложения по носимым устройствам.

Xiaomi Band 7

Это недавняя новинка от компании Xiaomi, которую мы обозревали в отдельной статье. Версия Pro получилась довольно спорной. А вот стандартная модель Сяоми Бэнд 7 реально заслуживает внимания.

Гаджет оснащен 1,62-дюймовым квадратным AMOLED-экраном разрешением 192x490 точек и пиковой яркостью 500 нит. Корпус пластиковый, ремешок выполнен из силикона. Дисплей покрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Xiaomi Band 7 имеет влагозащиту по стандарту 5 ATM. Благодаря матрице AMOLED можно активировать полноценный Always on Display. Из датчиков имеется акселерометр, гироскоп, пульсометр и пульсоксиметр. Возможно непрерывное измерение не только пульса, но и уровня кислорода в крови. Устройство получило около 100 спортивных режимов.

Синхронизация с фирменными приложениями Zepp Lite (Mi Fit) и Mi Fitness (Xiaomi Wear) осуществляется через Bluetooth 5.2.

К минусам следует отнести непродолжительное время автономной работы – зарядка может потребоваться уже через 6-7 дней. Стоимость Xiaomi Band 7 составляет около 39 долларов. Приобретать гаджет рекомендуем здесь.

Huawei Band 7

Следующий отличный фитнес-браслет, который тоже вышел этим летом, называется Huawei Band 7. AMOLED-дисплей квадратной формы, диагональ составляет 1.47 дюймов, разрешение – 194x368 точек. Есть Always On Display. На экране присутствует закаленное стекло со слегка закругленными гранями (2.5D). Корпус пластиковый, браслет силиконовый.

Набор датчиков стандартный: пульсометр, пульсоксиметр, акселерометр и гироскоп. Влагозащита на уровне 5 ATM. Заявлено 85 обычных и 11 профессиональных спортивных режимов. Измеряются стандартные физические показатели – пульс, сатурация крови, качество сна, уровень стресса.

Модуль Bluetooth 5.0 позволяет подключить гаджет к фирменному софту HUAWEI Health. Емкость аккумулятора составляет 180 мАч. Производитель заявляет, что при активном использовании заряда батареи хватит на 10 дней. Стандартное время автономной работы равняется 14 дням, что довольно неплохо для современного фитнес-браслета. Цена составляет примерно 45 долларов за глобальную версию. Приобрести можно в этого продавца.

Honor Band 6

Отличный фитнес-трекер от молодежного суббренда Honor. По характеристикам данный гаджет сильно не отличается от других спортивных браслетов в этой ценовой категории. Квадратный AMOLED-экран имеет диагональ 1,47 дюймов. На боковой грани корпуса расположена кнопка для включения дисплея и перехода в главное меню. Материалы привычные как для фитнес-браслета: пластиковый корпус и силиконовый ремешок.

Технология TruSeen 4.0 гарантирует точность измерения ЧСС. Есть и круглосуточный мониторинг частоты сердечных сокращений: пульс будет непрерывно измеряться на протяжении 24 часов, и при любых отклонениях от нормы вы сразу получите оповещение. Также доступно измерение уровня кислорода в крови и мониторинг качества сна.

Немного огорчает скудное количество спортивных режимов – изначально предоставляется всего 10 режимов, но в следующих обновлениях эта цифра может быть увеличена. Зато Honor Band 6 умеет автоматически распознавать вид физической активности. Все записи о тренировках сохраняются в приложении Huawei Health. За сопряжение с телефоном отвечает Bluetooth 5.0. Емкость аккумулятора – 180 мАч. Заявленное время автономной работы – до 14 дней. Купить браслет можно за 37 баксов, перейдя по ссылке.

Realme Band 2

Индийский бренд Realme прославился своими недорогими, но при этом мощными и качественными смартфонами. Помимо телефонов, фирма также выпускает носимые устройства. Мы рекомендуем присмотреться к модели Realme Band 2. Трекер оснащен 1,4-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 167х320 точек и пиковой яркостью 500 нит. Присутствует защита от влаги по стандарту 5ATM.

Измерительные функции Realme Band 2 стандартные: можно осуществить мониторинг пульса, сатурации крови, качества сна, уровня стресса и физической активности. Браслет поддерживает 90 спортивных режимов + есть автоопределение типа активности.

Для настройки и подключения подходит фирменная программа Realme Link. Разумеется, есть функция управления музыкой, поиск телефона, календарь женских дней, показ уведомлений на экране и т. д. Аккумулятор емкостью 204 мАч обеспечивает 12 дней автономной работы при умеренной активности. Realme Band 2 можно приобрести у надежного продавца всего за $21.99

Amazfit Band 5

Бренд Амазфит известен своими доступными смарт-часами. Но если вам нужен обычный спортивный трекер, в ассортименте Amazfit можно с легкостью найти подходящий гаджет. Одним из таких является Amazfit Band 5. 1,1-дюймовый AMOLED-экран имеет форму капсулы, разрешение – 126х294 точек. Трекер очень легкий и компактный: размеры составляют 47,2x18,5x12,4 мм, вес 24 г. (вместе с браслетом). Экран покрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Гарантирована водонепроницаемость на глубине до 50 метров.

Датчик BioTracker 2 мониторит пульс, а OxygenBeats отвечает за измерение уровня кислорода в крови. Есть 11 спортивных режимов – это маловато по сравнению с конкурентами. Как и в случае с Xiaomi Band 7, Amazfit Band 5 подключается к приложениям Zepp Lite и Mi Fitness. Батарея на 125 мАч. Максимальное время автономной работы – 15 дней. За 30 долларов носимое устройство можно приобрести на AliExpress.

Amazfit Band 7

Летом этого года компания Amazfit представила новую версию своих фитнес-часов под названием Amazfit Band 7. Диагональ экрана составляет 1,47 дюймов при разрешении 198 на 368 пикселей, плотность пикселей – 282 ppi. Гарантирована водонепроницаемость на глубине до 50 метров.

Датчики стандартные: сенсор BioTracker 3.0 PPG предназначен для измерения пульса, также есть пульсоксиметр, акселерометр и гироскоп. Пользователей, занимающихся физической активностью, порадует 120 спортивных режимов. Аккумулятор имеет емкость 232 мАч. По заявлению производителя, в экономичном режиме трекер способен проработать до 28 дней. При активном пользовании эта цифра снижается до 12 дней. Amazfit Band 7 предлагают к покупке за $59.

Redmi Smart Band Pro

Еще одна отличная модель фитнес-часов от бренда Redmi. Трекер имеет 1,47-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 368х194 пикселей и пиковой яркостью 450 нит. Корпус пластиковый, а ремешок сделан из полиуретана. Из модулей имеется датчик освещенности, датчик сердечного ритма, гироскоп и акселерометр. Измерительные функции стандартные – подсчет ЧСС, измерение сатурации, мониторинг сна и женского здоровья. Есть дыхательные упражнения, управление музыкой, поиск смартфона.

В Redmi Smart Band Pro добавлено более 100 режимов, 15 из которых являются профессиональными. Профессиональные спортивные режимы означают, что вы получите развернутые данные о проведенных тренировках, а не только информацию о пульсе, сожженных калориях и длительности занятий. Через Bluetooth 5.0 трекер подключается к приложению Realme Link. Аккумулятор емкостью 185 мАч обеспечивает 14 дней автономной работы при умеренном использовании. Global Version стоит $35.64.

OPPO Band

Бренд OPPO тоже решил не отставать от конкурентов, и выпустил достойный фитнес-трекер OPPO Band. Экран гаджета имеет форму капсулы, которая почти утопает в ремешке. Корпус сделан из поликарбоната, ремешок – из термополиуретана с алюминиевой застежкой. Матрица AMOLED, диагональ 1,1 дюйм, разрешение 126x294 точки. Уровень влагозащиты на уровне 5ATM.

Есть непрерывный мониторинг ЧСС и SpO2. Также можно измерить уровень стресса, отслеживать менструальный цикл и проводить дыхательную гимнастику. Предоставляется 12 спортивных режимов. За подключение к телефону отвечает приложение HeyTap Health и модуль Bluetooth 5.0. Батарея на 100 мАч. Максимальное заявленное время автономной работы – 12 дней. Цена составляет всего $25.46.

Xiaomi Band 6 NFC

Фитнес-браслет от Xiaomi с поддержкой модуля NFC, позволяющего осуществлять бесконтактную оплату. Продолговатый AMOLED-дисплей диагональю 1,56 дюймов имеет разрешение 486x152 точки и плотность пикселей 326 ppi. Корпус пластиковый, ремешок сделан из термопластичного полиуретана.

Как и другие фитнес-трекеры, Xiaomi Band 6 NFC измеряет SpO2, частоту сердечных сокращений, качество сна и уровень стресса. Доступно 30 режимов тренировки. Модуль НФС позволяет быстро и удобно расплачиваться в магазинах. На экран выводятся все уведомления, звонки и сообщения с телефона. Сопряжение возможно через приложение Mi Fitness. Время автономной работы составляет 12 дней. Для удобства предусмотрена магнитная зарядка. За NFC-версию нужно заплатить $31.55.

Надеемся, что наша статья поможет вам выбрать подходящий фитнес-браслет. Пишите в комментарии, какую модель считаете наиболее удачной.