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В современном мире не обойтись без дополнительных гаджетов, которые значительно облегчают жизнь. Уже давно незаменимым аксессуаром стали «умные» часы. Они не только показывают время, но и следят за показателями здоровья, помогают во время тренировок, отображают уведомления и звонки с телефона, напоминают о запланированных делах. Более того, некоторые часы позволяют полноценно пользоваться различными приложениями. Добавим сюда еще яркий экран, качественные материалы корпуса и стильный дизайн.

Согласитесь, что любой пользователь не откажется от такого смарт-помощника. Но ассортимент «умных» часов огромен. Как же подобрать крутую модель и не ошибиться? Мы подготовили подробный гайд по выбору smart watch, а также сделали подборку из лучших представителей данной категории. Поехали!

Чем отличаются «умные» часы от фитнес-браслета

Первый вопрос, который чаще всего задают покупатели – в чем разница между смарт-часами и спортивным браслетом. Ведь по дизайну и обещанным опциям разница может быть минимальна. Сразу скажем, что настоящие смарт-часы – это дорогое многофункциональное устройство, часто с собственной операционной системой. Тогда как фитнес-браслет стоит недорого и предназначен только для отслеживания физических показателей.

Но сейчас грань между smart watches и спортивным трекером начала стираться. Производители выпускают огромное количество похожих носимых устройств: одни называются «умными» часами, другие – фитнес-браслетами. Хотя различий между ними практически нет. Это такой маркетинговый ход. Приобретая якобы «умные» часы, пользователь надеется на многофункциональность и высокое качество гаджета, хотя на деле получает обычный фитнес-трекер.

Полноценные «умные» часы не могут стоить дешевле 100 долларов. Чаще всего их стоимость составляет от 150-200 баксов и выше. Smart watch должны обладать следующими особенностями:

качественный AMOLED-дисплей с функцией Always on Display

экран с защитным закаленным стеклом (или сапфировым);

корпус выполнен из нержавеющей стали;

металлический или кожаный ремешок с возможностью замены;

строгий минималистичный дизайн;

множество полезных функций;

собственная служба навигации;

поддержка SIM-карт;

встроенная память для хранения пользовательских материалов;

наличие производительного процессора и ОЗУ;

точное измерение пульса и других показателей;

поддержка голосового управления (обычно это Alexa или Siri в зависимости от бренда);

возможность установить полноценные рабочие приложения;

защита от влаги и пыли;

установленная операционная система;

непродолжительное время автономной работы.

Если видите бюджетное носимое устройство с пластиковым корпусом, большим количеством спортивных опций и длительной автономностью – это точно фитнес-браслет, и неважно, как его называет производитель. Спортивные трекеры работают на одном заряде довольно долго (до двух недель), но их возможности очень ограничены.

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Хороший фитнес-трекер можно приобрести за 40-60 долларов. Нет смысла переплачивать больше за базовые опции. Если же нужен качественный носимый гаджет, который будет долго служить и радовать интересными функциями, стоит присмотреться именно к smart watch.

В отдельном материале мы обязательно сделаем подборку лучших недорогих фитнес-трекеров. А в сегодняшней статье ознакомимся только с «умными» часами.

Как выбрать смарт-часы

Как уже отмечалось выше, ассортимент «умных» часов огромный. Перед приобретением гаджета покупатель должен знать, на какие параметры обратить внимание в первую очередь.

Операционная система. От типа и версии ОС зависит количество функций и фишек в «умных» часах. Полноценные smart watch всегда получают операционную систему. Вид ОС зависит от конкретной модели. Например, часы Apple Watch работают на фирменной оболочке watchOS. Все остальные гаджеты чаще всего функционируют на Google (Android) Wear OS. Некоторые производители создают фирменные прошивки, основанные на данной операционной системе. Яркий пример – гаджеты от компании Samsung, которая в 2021 году отказалась от Tizen OS в пользу собственной оболочки One UI Watch, построенной на базе Google Wear OS. Также есть прошивки HarmonyOS (для часов Huawei), ZeppOS (для часов Amazfit) и Garmin (для одноименных моделей).

Материалы корпуса. Следующий важнейший параметр – материалы, из которых выполнено носимое устройство. Пластик и поликарбонат не берем в расчет, так как эти материалы больше подходят для бюджетных фитнес-браслетов. Корпус «умных» часов должен быть качественным и устойчивым к длительной носке, поэтому производители используют такие материалы, как нержавеющая сталь, алюминий, керамика, титан, металлические сплавы. Чаще всего встречается нержавеющая сталь и алюминий. Это относительно недорогие материалы, но со временем покрытие может стираться. Керамика красивая и стильная, но хрупкая. Титан стоит значительно дороже, зато отличается долговечностью и прочностью. Стекло экрана может быть сапфировое или минеральное. Сапфировое стекло устойчиво к царапинам, но легко бьется при падении. Минеральное наоборот не бьется, но со временем стирается и покрывается царапинами.

Материалы ремешков. В браслетах часто дублируются материалы, из которых выполнены корпусы. То есть, если корпус часов сделан из нержавеющей стали, то и ремешок, идущий в комплекте, с большой вероятностью тоже будет стальной. Еще многие производители выпускают браслеты из дополнительных материалов, например, натуральной или эко кожи. В итоге пользователи могут экспериментировать и подбирать наиболее подходящие ремешки под свой стиль.

Количество памяти и процессор. В smart watch, как и в любом другом устройстве, есть оперативная память и внутреннее хранилище. ОЗУ отвечает за скорость обработки информации и сохранение каких-то процессов в фоновом режиме. Во внутренней памяти можно хранить пользовательские материалы – фото, музыку, документы. Бюджетные смарт-часы обычно оснащаются 500-1000 МБ ОЗУ и 1-3 ГБ ПЗУ. Этого более чем достаточно для комфортного использования. Некоторые носимые устройства даже поддерживают карту памяти. Тип и мощность процессора влияют на производительность гаджета. Особенно это важно, если на часах есть ОС и можно устанавливать различные приложения. Чем процессор мощнее, тем быстрее будут запускаться программы, а также лучше работать.

Дисплей. Здесь все понятно – смотрим в сторону AMOLED-матриц. Только они способны обеспечить высокое качество изображения и поддержку режима . Здесь все понятно – смотрим в сторону AMOLED-матриц. Только они способны обеспечить высокое качество изображения и поддержку режима Always On Display. Матрицы LCD и IPS лучше оставить для спортивных трекеров. АМОЛЕД-экраны еще могут называться OLED, Super AMOLED, Super Retina XDR OLED, Dynamic AMOLED. Несмотря на разные названия, это одинаковые технологии с минимальными отличиями и особенностями.

Поддержка датчиков. Хорошие smart watches должны иметь большой набор датчиков. Акселерометр необходим для подсчета сделанных шагов. Пульсометр будет измерять ваш пульс, а пульсоксиметр – уровень насыщения крови кислородом. Барометр измерит атмосферное давление и уведомит о возможных изменениях погоды. Компас нужен, если собираетесь отдыхать в лесу. Датчик освещенности автоматически подстроит яркость экрана под внешний свет. Датчик ЭКГ проверит ваше сердце, а тонометр измерит артериальное давление (но не стоит полностью полагаться на полученные результаты).

Наличие модулей. Когда говорим об «умных» часах, предполагается наличие или отсутствие трех основных модулей – Bluetooth, Wi-Fi и NFC. Первый модуль есть абсолютно во всех носимых устройствах, даже самых бюджетных. Он отвечает за подключение гаджета к телефону. Wi-Fi встречается реже: он обладает более высокой скоростью по сравнению с Bluetooth, но активно разряжает аккумулятор часов. NFC необходим для бесконтактной оплаты в магазинах. Модуль НФС присутствует даже во многих бюджетных фитнес-трекерах, но работает только в определенных странах и часто ограничивается одним Китаем.

Мы перечислили базовые параметры, которые важны при выборе смарт-часов. Ориентируясь на вышеуказанные характеристики, вы точно не ошибетесь при покупке носимого устройства.

ТОП-10 лучших смарт-часов в 2022 году

Мы сделали подборку из десяти «умных» часов, к которым стоит присмотреться в 2022 году. Обратите внимание, что в перечень вошли не именно бюджетники, а просто лучшие носимые устройства из разных ценовых категорий.

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Amazfit GTR 3 Pro

Amazfit GTR 3 Pro позиционируются как премиум-часы, хотя их стоимость не превышает 250 долларов. Гаджет выполнен в строгом классическом дизайне с круглым AMOLED-экраном. Диагональ дисплея составляет 1,45 дюймов при разрешении 480х480 точек и плотности пикселей 331 PPI. Корпус металлический, тогда как ремешок, идущий в комплекте, выполнен из кожи. По желанию можно подобрать другой браслет.

Смарт-часы оснащены сенсором BioTracker PPG 3.0 с 6 датчиками, благодаря чему гарантируется точное измерение пульса, сатурации крови, уровня стресса, частоты дыхания и качества сна. Еще можно узнать артериальное давление и температуру тела, но полученные показатели далеки от реальности. Амазфит поддерживают 150 спортивных режимов.

Установлена новая фирменная оболочка ZeppOS. Настройка часов проводится в приложении Zepp. Есть возможность установить сторонние приложения, например калькулятор или инструмент для управления «умным» домом.

Для подключения используется не только Bluetooth, но и Wi-Fi. Устройство оснащено динамиком и микрофоном для принятия и совершения звонков по Блютуз. Есть защита от воды по стандарту 5 АТМ. Среднее время автономной работы составляет 11 дней. Для подпитки используется удобная магнитная зарядка.

Amazfit GTR 3

Это базовая версия часов от Amazfit в линейке GTR 3 Series. Гаджет продается примерно за 170-180 долларов. Корпус сделан из алюминиевого сплава, браслет силиконовый. Круглый 1,39-дюймовый AMOLED-экран разрешением 454 на 454 точек выдает качественную и яркую картинку. На выбор предоставляется огромное количество циферблатов.

Как и Pro-версия, Amazfit GTR 3 измеряет все важные физические показатели и поддерживает 150 спортивных режимов. Для настройки гаджет нужно подключить к приложению Zepp, используя Bluetooth 5.0. На борту установлена новая прошивка ZeppOS. Есть динамик и микрофон. Максимальное время автономной работы составляет 21 день, но при обычном использовании имеем примерно 12 дней автономности.

Amazfit GTS 3

Еще одно носимое устройство от Амазфит. Часы из этой серии отличаются квадратным экраном увеличенного размера, тогда как в линейке GTR выходят гаджеты только с круглым дисплеем. Диагональ экрана Amazfit GTS 3 составляет 1,75 дюймов, разрешение 390 на 450 точек, максимальная яркость 1000 нит. Грани корпуса выполнены из металла, а низ пластиковый. Браслет сделан из мягкого гипоаллергенного силикона.

Amazfit GTS 3 оснащены сенсором BioTracker 3.0 с шестью датчиками и двумя лампами подсветки. Из измерительных приборов имеется барометр, акселерометр, гироскоп, высотометр, датчик освещения и датчик температуры. Для навигации используются службы ГЛОНАСС, GPS, Galileo. Подключение к приложению Zepp осуществляется с помощью Bluetooth 5.1. Для спортсменов есть более 150 режимов тренировки.

Смарт-часы имеют защиту от влаги 5 ATM. Есть только микрофон, динамик отсутствует. Емкость батареи составляет 250 мАч. В активном режиме носимый гаджет может проработать до 10 дней. При умеренном использовании одного заряда хватит на 20 дней.

Xiaomi Watch S1 Pro

Премиум-часы от популярного бренда Xiaomi. Часы имеют 1,47-дюймовый AMOLED-экран с узкими рамками, разрешением 480 на 480 точек и пиковой яркостью 600 нит. Корпус выполнен из нержавеющей стали, а экран сделан из сапфирового стекла, устойчивого к царапинам. Гаджет комплектуется качественным кожаным ремешком. Есть защита от влаги по стандарту 5 ATM.

Xiaomi Watch S1 Pro умеет измерять все стандартные показатели – частоту сердечных сокращений, качество сна, уровень стресса, процент насыщения крови кислородом. Из модулей присутствует NFC, GPS, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11 b/g/n. Предоставляется более 100 спортивных режимов. Заявлен микрофон и динамик для совершения звонков по Блютузу. Подключить смарт-часы к телефону позволяет приложение Xiaomi Wear (Mi Fitness).

Носимое устройство получило фирменную прошивку MIUI for Watch. Хорошую производительность обеспечивает мощный процессор, выполненный по 12-нанометровому техпроцессу. Емкость батареи составляет 500 мАч. При стандартном использовании одного заряда хватит на 12-14 дней. Присутствует быстрая зарядка, заряжающая батарею до 100% всего за 85 минут. Также заявлена беспроводная и реверсивная зарядка, работающая в паре с некоторыми смартфонами компании, например, Xiaomi 12 Ultra.

Xiaomi Watch S1 Active

Тоже крутые смарт-часы из фирменной линейки Xiaomi. В отличие от классических Xiaomi Watch S1 Pro, данная модель позиционируется как спортивная. Диагональ круглого экрана составляет 1,43 дюйма при разрешении 466х466 точек и плотности пикселей 326 ppi. Корпус пластиковый, но рама металлическая. Есть влагозащита по стандарту 5 ATM.

Устройство поддерживает 117 спортивных режимов, из них 19 являются профессиональными. Чтобы быть в курсе своих физических показателей, вы можете использовать круглосуточный мониторинг SpO2 и ЧСС, а также следить за качеством сна, менструацией и уровнем стресса. Из датчиков присутствует гироскоп, компас, акселерометр и барометр. Двухдиапазонный GPS гарантирует быстрое и безошибочное определение местоположения.

Гаджет позволяет совершать и принимать звонки по Bluetooth-соединению. Вся настройка проводится в приложении Mi Fitness. На борту установлена фирменная оболочка MIUI, ориентированная именно на смарт-часы. Время автономной работы в среднем составляет 12 дней. В спящем режиме smart watch могут пробыть 24 дня. Приблизительная стоимость Xiaomi Watch S1 Active составляет 150 долларов.

Xiaomi Mi Watch

Базовая модель «умных» часов от Xiaomi, представленная еще в 2020 году. Это недорогие smart watches, обладающие необходимым функционалом и привлекательным минималистичным дизайном. Круглый AMOLED-экран имеет диагональ 1,39 дюймов, разрешение 454x454 точек, пиковая яркость 450 нит. Корпус сделан из полиамида, ремешок силиконовый. Часы имеют степень влагозащиты WR50.

Предустановлено 117 спортивных режимов. Также есть все необходимые датчики для измерения показателей здоровья. Подключение к приложению Mi Fitness осуществляется через Bluetooth 5.0. Емкость аккумулятора – 420 мАч. Есть беспроводная зарядка. Ориентировочная стоимость составляет 120-130 долларов.

OnePlus Watch

Отличные smart watch от известного бренда OnePlus. 1,39-дюймовый AMOLED-экран имеет разрешение 454 на 454 точек. Рама выполнена из нержавеющей стали, но остальной корпус пластиковый. Заявлена водонепроницаемость 5 ATM и защита от влаги и пыли по стандарту IP68.

Носимое устройство может похвастаться фирменной операционной системой с расширенным функционалом. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, постоянной – 4 ГБ. Все остальные возможности стандартные: измерение пульса и сатурации крови, мониторинг сна.

Присутствует встроенный датчик GPS. Выгрузка данных об активности проводится в приложении OnePlus Health. Емкость батареи составляет 402 мАч. При умеренном использовании имеем 10-14 дней автономной работы.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Конечно же, подборка не обошлась без крутой модели Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Это уже полноценные смарт-часы, которые можно смело отнести к премиум-сегменту. Круглый 1,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 450х450 точек может похвастаться функциональным режимом Always on Display. Корпус выполнен из титана, экран покрыт сапфировым стеклом. Модель соответствует стандартам MIL-STD-810H и IP68.

На борту установлен 5-нанометровый чип Exynos W920 с двумя ядрами Cortex-A55, работающими на тактовой частоте 1.18 ГГц. Роль графического ускорителя выполняет Mali-G68. Предустановлена операционная система One UI Watch.

Объем внутреннего накопителя составляет 16 ГБ, ОЗУ на 1.5 ГБ. Есть Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, A-GPS, GLONAS, NFC, e-SIM. Помимо стандартных измерительных функций, есть возможность измерить артериальное давление и температуру тела. Но производитель сразу предупреждает, что не стоит полностью доверять полученным результатам.

Аккумулятор Samsung Galaxy Watch 5 Pro на 590 мАч, но, учитывая множество энергозатратных функций, можно рассчитывать примерно на 3-4 дня автономной работы. Значительным плюсом является беспроводная 10-ваттная зарядка, восполняющая заряд до 40% всего за полчаса. Приобрести Samsung Galaxy Watch 5 Pro можно чуть дороже, чем за 500 долларов.

Samsung Galaxy Watch 4

Прошлогодняя модель смарт-часов от Samsung, которая до сих пор не потеряла актуальность. Многие характеристики похожи с Galaxy Watch 5 Pro, но цена значительно ниже. Параметры дисплея аналогичные с предыдущей моделью, но корпус не титановый, а алюминиевый. Вместо сапфира имеем обычное закаленное стекло с покрытием Gorilla Glass DX+.

Железо также не отличается от Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Вместо Bluetooth 5.1 присутствует более устаревшая спецификация 5.0. Гэлакси Вотч 4 не умеют измерять температуру. Емкость аккумулятора составляет 361 мАч. Будьте готовы к тому, что при активном использовании гаджет придется заряжать каждый день. Этот факт немного смягчает наличие беспроводной зарядки. Ориентировочная цена – 360-380 баксов.

Apple Watch Series 7

Смарт-часы Эпл седьмого поколения пока являются последней моделью в линейке компании. Совсем скоро ожидается презентация Apple Watch Series 8, но стоить новинка будет значительно дороже (по состоянию на 07.09.2022 презентация уже состоялась). Нет смысла переплачивать, поскольку Эпл Вотч 7 поколения оснащены большим количеством полезных функций и фишек.

Часы получили матрицу Retina LTPO OLED. Это привычная нам AMOLED-матрица высокого качества. Диагональ экрана составляет 1,9 дюймов с разрешением 484 на 396 точек и пиковой яркостью 1000 нит. Экран покрыт сапфировым стеклом. Сам корпус титановый, рама из нержавеющей стали. Устройство соответствует сертификации IP6X и гарантирует водонепроницаемость на глубине до 50 метров.

«Сердцем» Apple Watch Series 7 является двухъядерный чип Apple S7 с графическим ускорителем PowerVR. Изначально установлена прошивка watchOS 8.0 с возможностью обновления до watchOS 9.0. На часы можно поставить любые поддерживаемые приложения. Объем постоянного хранилища составляет 32 ГБ, оперативной памяти 1 ГБ.

Имеются следующие измерительные датчики – пульсометр, пульсоксиметр (SpO2), VO2max, барометр, акселерометр, гироскоп, альтиметр. Подключение возможно через Bluetooth 5.0 или двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 b/g/n. Из навигационных служб есть GPS, A-GPS, GALILEO, QZSS, BDS и ГЛОНАСС. Емкость аккумулятора составляет 309 мАч. При стандартном использовании одного заряда хватает на 18 дней автономной работы. Носимое устройство продается по цене 460-470 долларов.

Теперь вы знаете все об умных-часах и о том, как их правильно выбрать. В ближайшее время мы опубликуем подборку лучших бюджетных фитнес-браслетов. Пишите в комментарии, какие носимые гаджеты предпочитаете – смарт-часы или спортивные трекеры.