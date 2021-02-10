Обзор Xiaomi Band 7 и Band 7 Pro
Обзор Xiaomi Band 7 (7 Pro) - крутые бюджетные фитнес-браслеты
Новые фишки и датчики измерения
Подключение к телефону и настройка
Привет, друзья! После достаточно длительного перерыва в публикации текстовых статей мы вновь возвращаемся, чтобы радовать вас полезной и интересной информацией. Наша команда на протяжении длительного времени тщательно тестировала новый фитнес-браслет Xiaomi Band 7. Мы привыкли, что данная компания почти всегда выпускает топ за свои деньги – так было со всеми прошлыми поколениями Бэндов. Давайте разбираться, удалось ли Сяоми в очередной раз создать настоящий хит. Также рассмотрим старшую версию под названием Xiaomi Band 7 Pro. Усаживайтесь поудобнее и приступайте к чтению долгожданного обзора.
Технические характеристики
|
Модель:
|
Xiaomi Band 7
|
Xiaomi Band 7 Pro
|
Матрица:
|
AMOLED
|
AMOLED
|
Параметры дисплея:
|
Диагональ 1,62", разрешение 192x490 точек, плотность пикселей 326 PPI, яркость 500 нит
|
Диагональ 1,64", разрешение 280x456 точек, плотность пикселей 326 PPI, яркость 500 нит
|
Есть
|
Защита экрана:
|
Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
|
Материалы:
|
Корпус – пластик, ремешок – силикон
|
Влагозащита:
|
5 ATM
|
Габариты:
|
46,5 × 20,7 × 12,25 мм, вес 13,5 г.
|
44,7 × 28,8 × 11 мм, вес 20,5 г.
|
Совместимость с ОС:
|
Android 6.0 и новее, iOS 10.0 и новее
|
Версия Bluetooth:
|
5.2
|
Датчики:
|
Пульсометр, пульсоксиметр, акселерометр, гироскоп
|
Пульсометр, пульсоксиметр, акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, GPS, ГЛОНАСС
|
Измерение показателей:
|
Пульс, насыщение крови кислородом (SpO2), количество шагов, сожженные калории, мониторинг сна, уровень стресса, женское здоровье
|
Пульс, насыщение крови кислородом (SpO2), количество шагов, сожженные калории, мониторинг сна, уровень стресса, женские здоровье, пройденное расстояние
|
Количество спортивных режимов:
|
120
|
117
|
Емкость аккумулятора:
|
180 мАч
|
235 мАч
|
Время автономной работы:
|
До 10 дней при непостоянном использовании
|
До 12 дней при непостоянном использовании
|
Цена:
|
Около $37 (CN Version)
|
Около $60 (CN Version)
После ознакомления с вышеуказанными характеристиками у вас уже сложится первоначальное представление о новинке. Как видим, фитнес-браслет седьмого поколения получился довольно интересный. Особенно внимание привлекает Pro-версия: по заявлению производителя, это настоящий премиум трекер. Вперед знакомиться с новинками поближе!
Комплектация
Как всегда, комплект поставки Бэнда очень скромный. Стандартная версия приходит в черной продолговатой коробке. Вверху на упаковке указано название модели, а по центру размещено изображение браслета. Возможно, вы удивитесь, но упаковка от Pro-версии имеет аналогичный дизайн. Только картинка самого трекера, разумеется, отличается.
Открываем коробку и видим содержимое – инструкцию по использованию и магнитную зарядку. Больше никаких дополнительных элементов, даже в премиум-версии. Так что по комплектации Band 7 Pro ничем не отличается от своего «младшего брата». Не будем долго останавливаться на скучном комплекте поставки и перейдем к следующим пунктам.
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Дизайн и материалы
Мы привыкли, что Xiaomi Band – это продолговатая капсула, которая может похвастаться небольшим весом и компактными размерами. Но по опыту других компаний можно понять, что сейчас огромной популярностью пользуются фитнес-трекеры с квадратным дисплеем. Такой дизайн напоминает пользователю настоящие смарт-часы, хотя на самом деле в руках он держит бюджетный спортивный трекер. Данную тенденцию можно заметить у фирмы Huawei с моделью Band 7, а также у Redmi Smart Band Pro и Watch Lite 2.
Радует, что Xiaomi не стали нарушать свою традицию, и их седьмой фитнес-трекер имеет привычную нам форму капсулы. Размеры составляют 46,5×20,7×12,25 мм при массе 13.5 граммов. Если сравнивать с шестым Бендом, то у новинки более широкий экран, но он немного меньше по длине. Дисплей защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass + еще имеется олеофобное покрытие, отталкивающее жир и грязь. Корпус пластиковый, ремешок выполнен из мягкого гипоаллергенного силикона.
А вот Xiaomi Band 7 Pro уже не получил форму капсулы. Эта модель оснащена квадратным экраном, как у смарт-часов. Поскольку дисплей довольно широкий, на нем помещается большое количество информации. Габариты относительно компактные –44,7×28,8×11 мм, вес 20,5 граммов. Корпус также пластиковый, браслет из силикона. Одним больше нравится капсула, другим – квадрат. Это зависит от личных предпочтений. Хорошо, что компания предоставляет пользователям возможность выбрать из двух вариантов.
Сяоми Бэнд 7 получил 6 вариантов расцветки – браслет можно приобрести с черным, голубым, зеленым, розовым, оранжевым или белым ремешком. Band 7 Pro предлагается в черном, белом, темно-зеленом, оранжевом, светло-голубом и светло-розовом цветах. Все расцветки приглушенные и неброские, что делает их универсальными и подходящими под любой образ.
Экран
Скажем честно, что экраны у Бендов всегда были среднего качества. В солнечную погоду на улице не хватало яркости, на дисплее оставались пятна и разводы, да и ощущалось, что это бюджетный пластик. Но в седьмом поколении компания круто прокачала качество дисплея. Xiaomi Band 7 получил 1,62-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 192 на 490 точек.
Если выкрутить максимальную яркость, даже под прямыми солнечными лучами можно легко прочитать информацию на экране. Но сразу озвучим и существенный минус стандартного седьмого Бенда: трекер лишен датчика освещенности, поэтому уровень яркости нужно регулировать вручную.
Картинка сочная, насыщенная и контрастная. Есть огромное количество заводских циферблатов (более 150 штук), которые смотрятся симпатично и интересно.
Огромный плюс нового фитнес-браслета – поддержка режима Always On Display. Вы сможете всегда видеть нужную информацию, не кликая по дисплею и не совершая лишних движений. Системные вотчфейсы очень круто подстраиваются под AOD – все выглядит минималистично и дорого.
Премиум-версия получила уже 1,64-дюймовый экран. Казалось бы, разница с обычным Бэндом несущественная, поскольку составляет всего 2 дюйма. Но из-за того, что экран у прошки квадратный, он реально намного больше. Разрешение тоже выше – 280x456 точек. Пиковая яркость составляет 500 нит, как и у Band 7. Pro-версия может похвастаться датчиком освещенности – уровень яркости будет автоматически регулироваться в зависимости от внешнего освещения.
Конечно же, дисплей более качественный в Xiaomi Band 7 Pro за счет высокого разрешения. Важную роль играет и датчик освещенности. Но если вы привыкли к небольшим размерам и маленькому весу браслета, обычная версия подойдет больше.
Новые фишки и датчики измерения
Каких-то особенных функций в седьмом поколении не появилось. Но некоторые новшества все же есть. Быстро пройдемся по нововведениям:
- Многозадачность. Теперь можно, например, включить таймер и управлять музыкальным плеером. Данная функция пригодится не всем, но хорошо знать, что она есть.
- Непрерывный мониторинг SpO2. Уровень кислорода в крови будет беспрерывно измеряться на протяжении суток. Если показатель опустится ниже нормы, вы сразу получите уведомление, а трекер завибрирует. Измерение данного показателя особенно важно для спортсменов.
- Более 100 спортивных режимов. У Xiaomi Band 7 120 режимов тренировки, у версии Pro – 117. Разнообразие тренировок приятно удивляет. Есть стрельба из лука, конный спорт, обруч, перетягивание каната и т. д.
Все остальные функции и возможности мы уже видели в шестом Бэнде: измерение пульса, мониторинг сна, отслеживание женского цикла, проверка уровня стресса, дыхательные упражнения, удаленное управление камерой и музыкальным плеером смартфона.
Браслет измеряет количество сделанных шагов и сожженных калорий, а также выдает информацию о пройденном расстоянии. Но следует учитывать, что в Xiaomi Band 7 нет собственного GPS-датчика. Отслеживание маршрута и расстояния доступно только при подключении к смартфону. А вот Сяоми Бенд 7 Про имеет собственный навигационный датчик, который более или менее правильно высчитывает расстояние.
Модуль NFC присутствует только в специальной версии Xiaomi Band 7, тогда как в Pro-варианте он уже идет с завода. Но для европейских стран это не имеет значения, потому что платежная система AliPay у нас все равно не работает. Пользователям, для которых важна бесконтактная оплата, нужно будет подождать глобального релиза с NFC, как это было в прошлых поколениях Бэндов.
Подключение к телефону и настройка
Раньше для синхронизации Xiaomi Band со смартфоном использовалось всеми любимое приложение Mi Fit, но теперь его переименовали в Zepp Life. Это все тот же софт, но с некоторыми улучшениями и изменениями. Для подключения браслета к программе используется новый модуль Bluetooth 5.2. Он обеспечивает более быстрое и стабильное подключение по сравнению с Блютузом 5.0, а также может похвастаться улучшенной энергоэффективностью.
После сопряжения Бэнда с телефоном мы, как всегда, приступаем к первоначальной настройке. Здесь ничего нового не появилось. Все так же нужно указать личные параметры, установить ежедневную цель активности, настроить получение уведомлений от приложений, выбрать циферблат и т. д. Думаю, с процедурой подключения у вас вопросов не возникнет, поэтому движемся дальше.
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Стабильность работы
Фитнес-браслеты Сяоми на старте продаж никогда не отличались стабильным функционированием. Пользователи постоянно жаловались на возникновении мелких проблем, которые портили впечатление от использования Бэнда. Xiaomi Band 7, к сожалению, продолжил эту тенденцию. Косяки встречаются довольно часто и мешают слаженной работе трекера.
Например, при получении уведомления с Telegram браслет вибрирует целых 15 раз. Представьте, какое напряжение получается, если в мессенджере накопилось несколько сообщений, и браслет начинает оповещать о них. Но не стоит расстраиваться и из-за этого отменять покупку носимого устройства. В следующих обновлениях производитель точно устранит данные неполадки.
Автономность
Xiaomi Band 7 получил аккумулятор емкостью 180 мАч. У старшей версии батарея больше – 235 мАч. Но в реальности Бэнд 7 работает дольше, чем модификация Pro. Связано это с размерами экранами и, соответственно, энергопотреблением. Максимальное время автономной работы Сяоми Бенд 7 составляет 15 дней, тогда как в Бэнд 7 Про – это 12 дней. Но такие показатели возможны только при периодическом использовании фитнес-трекера.
Не забываем, что новые функции, такие как непрерывное измерение SpO2 и Always on Display, очень активно растрачивают заряд батареи. Если постоянно пользоваться этими опциями, подпитка браслета потребуется уже через 2 дня. Можно немного сэкономить заряд и включать только AOD – тогда накормить аккумулятор нужно будет через 3-4 дня. В Xiaomi Band 7 Pro много заряда потребляет отдельный модуль GPS, поэтому его тоже не стоит использовать на постоянной основе.
При отключении всех вышеуказанных функций трекер проработает до 7-10 дней, если вы регулярно получаете уведомления, считаете шаги и калории, пользуетесь будильником и т. д. Согласитесь, что для фитнес-трекера это довольно мало, ведь мы привыкли, что Бэнды долго работают без подзарядки. Но придется чем-то жертвовать ради новых функций и дизайна.
Цена
Как всегда, продукция от Сяоми отличается высоким качеством и доступной стоимостью. Но где купить новинку? Xiaomi Band 7 можно приобрести на AliExpress примерно за 37 долларов. Бэнд 7 Про обойдется уже в 60 баксов, но это все равно отличная цена для такого устройства. Можете смело приобретать китайскую версию, поскольку переплачивать за глобалку нет смысла. China Version без проблем подключается к смартфону, а в настройках можно выбрать русский язык.
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Видео обзор
Выводы
Подведем итоги. Xiaomi Band 7 – это отличный фитнес-трекер с качественным экраном и большим количеством полезных опций. Помимо стандартного набора необходимых функций, имеется и много дополнительных фишек. Стандартная версия подойдет пользователям, которые привыкли к Ми Бендам и хотят приобрести компактный гаджет в форме капсулы.
Если же нравятся новые дизайны трекеров, присмотритесь к Xiaomi Band 7 Pro. Данное устройство напоминает смарт-часы, при этом стоит недорого и справляется со всеми задачами. Лично я могу порекомендовать как базовую, так и Pro-версию, поскольку у Сяоми опять получилось создать топ за свои деньги.
На этом мы заканчиваем сегодняшний обзор. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и оперативно смотреть видео обзоры новинок. До встречи, друзья!
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