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Обзор Xiaomi Band 7 (7 Pro) - крутые бюджетные фитнес-браслеты

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн и материалы

Экран

Новые фишки и датчики измерения

Подключение к телефону и настройка

Стабильность работы

Автономность

Цена

Выводы

Привет, друзья! После достаточно длительного перерыва в публикации текстовых статей мы вновь возвращаемся, чтобы радовать вас полезной и интересной информацией. Наша команда на протяжении длительного времени тщательно тестировала новый фитнес-браслет Xiaomi Band 7. Мы привыкли, что данная компания почти всегда выпускает топ за свои деньги – так было со всеми прошлыми поколениями Бэндов. Давайте разбираться, удалось ли Сяоми в очередной раз создать настоящий хит. Также рассмотрим старшую версию под названием Xiaomi Band 7 Pro. Усаживайтесь поудобнее и приступайте к чтению долгожданного обзора.

Технические характеристики

Модель: Xiaomi Band 7 Xiaomi Band 7 Pro Матрица: AMOLED AMOLED Параметры дисплея: Диагональ 1,62", разрешение 192x490 точек, плотность пикселей 326 PPI, яркость 500 нит Диагональ 1,64", разрешение 280x456 точек, плотность пикселей 326 PPI, яркость 500 нит Always on Display: Есть Защита экрана: Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3 Материалы: Корпус – пластик, ремешок – силикон Влагозащита: 5 ATM Габариты: 46,5 × 20,7 × 12,25 мм, вес 13,5 г. 44,7 × 28,8 × 11 мм, вес 20,5 г. Совместимость с ОС: Android 6.0 и новее, iOS 10.0 и новее Версия Bluetooth: 5.2 Датчики: Пульсометр, пульсоксиметр, акселерометр, гироскоп Пульсометр, пульсоксиметр, акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, GPS, ГЛОНАСС Измерение показателей: Пульс, насыщение крови кислородом (SpO2), количество шагов, сожженные калории, мониторинг сна, уровень стресса, женское здоровье Пульс, насыщение крови кислородом (SpO2), количество шагов, сожженные калории, мониторинг сна, уровень стресса, женские здоровье, пройденное расстояние Количество спортивных режимов: 120 117 Емкость аккумулятора: 180 мАч 235 мАч Время автономной работы: До 10 дней при непостоянном использовании До 12 дней при непостоянном использовании Цена: Около $37 (CN Version) Около $60 (CN Version)

После ознакомления с вышеуказанными характеристиками у вас уже сложится первоначальное представление о новинке. Как видим, фитнес-браслет седьмого поколения получился довольно интересный. Особенно внимание привлекает Pro-версия: по заявлению производителя, это настоящий премиум трекер. Вперед знакомиться с новинками поближе!

Комплектация

Как всегда, комплект поставки Бэнда очень скромный. Стандартная версия приходит в черной продолговатой коробке. Вверху на упаковке указано название модели, а по центру размещено изображение браслета. Возможно, вы удивитесь, но упаковка от Pro-версии имеет аналогичный дизайн. Только картинка самого трекера, разумеется, отличается.

Открываем коробку и видим содержимое – инструкцию по использованию и магнитную зарядку. Больше никаких дополнительных элементов, даже в премиум-версии. Так что по комплектации Band 7 Pro ничем не отличается от своего «младшего брата». Не будем долго останавливаться на скучном комплекте поставки и перейдем к следующим пунктам.

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Дизайн и материалы

Мы привыкли, что Xiaomi Band – это продолговатая капсула, которая может похвастаться небольшим весом и компактными размерами. Но по опыту других компаний можно понять, что сейчас огромной популярностью пользуются фитнес-трекеры с квадратным дисплеем. Такой дизайн напоминает пользователю настоящие смарт-часы, хотя на самом деле в руках он держит бюджетный спортивный трекер. Данную тенденцию можно заметить у фирмы Huawei с моделью Band 7, а также у Redmi Smart Band Pro и Watch Lite 2.

Радует, что Xiaomi не стали нарушать свою традицию, и их седьмой фитнес-трекер имеет привычную нам форму капсулы. Размеры составляют 46,5×20,7×12,25 мм при массе 13.5 граммов. Если сравнивать с шестым Бендом, то у новинки более широкий экран, но он немного меньше по длине. Дисплей защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass + еще имеется олеофобное покрытие, отталкивающее жир и грязь. Корпус пластиковый, ремешок выполнен из мягкого гипоаллергенного силикона.

А вот Xiaomi Band 7 Pro уже не получил форму капсулы. Эта модель оснащена квадратным экраном, как у смарт-часов. Поскольку дисплей довольно широкий, на нем помещается большое количество информации. Габариты относительно компактные –44,7×28,8×11 мм, вес 20,5 граммов. Корпус также пластиковый, браслет из силикона. Одним больше нравится капсула, другим – квадрат. Это зависит от личных предпочтений. Хорошо, что компания предоставляет пользователям возможность выбрать из двух вариантов.

Сяоми Бэнд 7 получил 6 вариантов расцветки – браслет можно приобрести с черным, голубым, зеленым, розовым, оранжевым или белым ремешком. Band 7 Pro предлагается в черном, белом, темно-зеленом, оранжевом, светло-голубом и светло-розовом цветах. Все расцветки приглушенные и неброские, что делает их универсальными и подходящими под любой образ.

Экран

Скажем честно, что экраны у Бендов всегда были среднего качества. В солнечную погоду на улице не хватало яркости, на дисплее оставались пятна и разводы, да и ощущалось, что это бюджетный пластик. Но в седьмом поколении компания круто прокачала качество дисплея. Xiaomi Band 7 получил 1,62-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 192 на 490 точек.

Если выкрутить максимальную яркость, даже под прямыми солнечными лучами можно легко прочитать информацию на экране. Но сразу озвучим и существенный минус стандартного седьмого Бенда: трекер лишен датчика освещенности, поэтому уровень яркости нужно регулировать вручную.

Картинка сочная, насыщенная и контрастная. Есть огромное количество заводских циферблатов (более 150 штук), которые смотрятся симпатично и интересно.

Огромный плюс нового фитнес-браслета – поддержка режима Always On Display. Вы сможете всегда видеть нужную информацию, не кликая по дисплею и не совершая лишних движений. Системные вотчфейсы очень круто подстраиваются под AOD – все выглядит минималистично и дорого.

Премиум-версия получила уже 1,64-дюймовый экран. Казалось бы, разница с обычным Бэндом несущественная, поскольку составляет всего 2 дюйма. Но из-за того, что экран у прошки квадратный, он реально намного больше. Разрешение тоже выше – 280x456 точек. Пиковая яркость составляет 500 нит, как и у Band 7. Pro-версия может похвастаться датчиком освещенности – уровень яркости будет автоматически регулироваться в зависимости от внешнего освещения.

Конечно же, дисплей более качественный в Xiaomi Band 7 Pro за счет высокого разрешения. Важную роль играет и датчик освещенности. Но если вы привыкли к небольшим размерам и маленькому весу браслета, обычная версия подойдет больше.

Новые фишки и датчики измерения

Каких-то особенных функций в седьмом поколении не появилось. Но некоторые новшества все же есть. Быстро пройдемся по нововведениям:

Многозадачность. Теперь можно, например, включить таймер и управлять музыкальным плеером. Данная функция пригодится не всем, но хорошо знать, что она есть.

Непрерывный мониторинг SpO2. Уровень кислорода в крови будет беспрерывно измеряться на протяжении суток. Если показатель опустится ниже нормы, вы сразу получите уведомление, а трекер завибрирует. Измерение данного показателя особенно важно для спортсменов.

Более 100 спортивных режимов. У Xiaomi Band 7 120 режимов тренировки, у версии Pro – 117. Разнообразие тренировок приятно удивляет. Есть стрельба из лука, конный спорт, обруч, перетягивание каната и т. д.

Все остальные функции и возможности мы уже видели в шестом Бэнде: измерение пульса, мониторинг сна, отслеживание женского цикла, проверка уровня стресса, дыхательные упражнения, удаленное управление камерой и музыкальным плеером смартфона.

Браслет измеряет количество сделанных шагов и сожженных калорий, а также выдает информацию о пройденном расстоянии. Но следует учитывать, что в Xiaomi Band 7 нет собственного GPS-датчика. Отслеживание маршрута и расстояния доступно только при подключении к смартфону. А вот Сяоми Бенд 7 Про имеет собственный навигационный датчик, который более или менее правильно высчитывает расстояние.

Модуль NFC присутствует только в специальной версии Xiaomi Band 7, тогда как в Pro-варианте он уже идет с завода. Но для европейских стран это не имеет значения, потому что платежная система AliPay у нас все равно не работает. Пользователям, для которых важна бесконтактная оплата, нужно будет подождать глобального релиза с NFC, как это было в прошлых поколениях Бэндов.

Подключение к телефону и настройка

Раньше для синхронизации Xiaomi Band со смартфоном использовалось всеми любимое приложение Mi Fit, но теперь его переименовали в Zepp Life. Это все тот же софт, но с некоторыми улучшениями и изменениями. Для подключения браслета к программе используется новый модуль Bluetooth 5.2. Он обеспечивает более быстрое и стабильное подключение по сравнению с Блютузом 5.0, а также может похвастаться улучшенной энергоэффективностью.

После сопряжения Бэнда с телефоном мы, как всегда, приступаем к первоначальной настройке. Здесь ничего нового не появилось. Все так же нужно указать личные параметры, установить ежедневную цель активности, настроить получение уведомлений от приложений, выбрать циферблат и т. д. Думаю, с процедурой подключения у вас вопросов не возникнет, поэтому движемся дальше.

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Стабильность работы

Фитнес-браслеты Сяоми на старте продаж никогда не отличались стабильным функционированием. Пользователи постоянно жаловались на возникновении мелких проблем, которые портили впечатление от использования Бэнда. Xiaomi Band 7, к сожалению, продолжил эту тенденцию. Косяки встречаются довольно часто и мешают слаженной работе трекера.

Например, при получении уведомления с Telegram браслет вибрирует целых 15 раз. Представьте, какое напряжение получается, если в мессенджере накопилось несколько сообщений, и браслет начинает оповещать о них. Но не стоит расстраиваться и из-за этого отменять покупку носимого устройства. В следующих обновлениях производитель точно устранит данные неполадки.

Автономность

Xiaomi Band 7 получил аккумулятор емкостью 180 мАч. У старшей версии батарея больше – 235 мАч. Но в реальности Бэнд 7 работает дольше, чем модификация Pro. Связано это с размерами экранами и, соответственно, энергопотреблением. Максимальное время автономной работы Сяоми Бенд 7 составляет 15 дней, тогда как в Бэнд 7 Про – это 12 дней. Но такие показатели возможны только при периодическом использовании фитнес-трекера.

Не забываем, что новые функции, такие как непрерывное измерение SpO2 и Always on Display, очень активно растрачивают заряд батареи. Если постоянно пользоваться этими опциями, подпитка браслета потребуется уже через 2 дня. Можно немного сэкономить заряд и включать только AOD – тогда накормить аккумулятор нужно будет через 3-4 дня. В Xiaomi Band 7 Pro много заряда потребляет отдельный модуль GPS, поэтому его тоже не стоит использовать на постоянной основе.

При отключении всех вышеуказанных функций трекер проработает до 7-10 дней, если вы регулярно получаете уведомления, считаете шаги и калории, пользуетесь будильником и т. д. Согласитесь, что для фитнес-трекера это довольно мало, ведь мы привыкли, что Бэнды долго работают без подзарядки. Но придется чем-то жертвовать ради новых функций и дизайна.

Цена

Как всегда, продукция от Сяоми отличается высоким качеством и доступной стоимостью. Но где купить новинку? Xiaomi Band 7 можно приобрести на AliExpress примерно за 37 долларов. Бэнд 7 Про обойдется уже в 60 баксов, но это все равно отличная цена для такого устройства. Можете смело приобретать китайскую версию, поскольку переплачивать за глобалку нет смысла. China Version без проблем подключается к смартфону, а в настройках можно выбрать русский язык.

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Видео обзор

Выводы

Подведем итоги. Xiaomi Band 7 – это отличный фитнес-трекер с качественным экраном и большим количеством полезных опций. Помимо стандартного набора необходимых функций, имеется и много дополнительных фишек. Стандартная версия подойдет пользователям, которые привыкли к Ми Бендам и хотят приобрести компактный гаджет в форме капсулы.

Если же нравятся новые дизайны трекеров, присмотритесь к Xiaomi Band 7 Pro. Данное устройство напоминает смарт-часы, при этом стоит недорого и справляется со всеми задачами. Лично я могу порекомендовать как базовую, так и Pro-версию, поскольку у Сяоми опять получилось создать топ за свои деньги.

На этом мы заканчиваем сегодняшний обзор. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и оперативно смотреть видео обзоры новинок. До встречи, друзья!