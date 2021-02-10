Лучшие цены на Realme 8 Pro, TWS-наушники Awei и смарт-камера ANBIUX

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Экономь на покупке Realme 8 Pro, TWS-наушников Awei и наружной смарт-камера ANBIUX

Нынешний год четко дал понять, что мир изменился — цены на электронику устремились вверх и до прежних величин вряд ли вернутся. Нам придется привыкать жить в новых условиях и все больше откладывать средств на покупку гаджетов. В этой ситуации крайне важно находить скидки, и приобретать товары по наименьшей цене.

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Awei TWS - беспроводные наушники

Характеристики: T35, драйверы 13 мм, AAC, Bluetooth 5.0, аккум. наушника 40 мАч/кейса 400 мАч, IPX5

Цена: $15,99 - https://lite.bz/tRcpc

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ANBIUX - наружная смарт-камера

Характеристики: Ai08, видео 1080P, угол обзора 270°/90°, ONVIF, ночное видение, iCsee APP, три режима подключения, IP66

Версия: 1080 No SD Card, EU Plug

Цена: $23,47 - https://lite.bz/5waKEz

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Realme 8 Pro

Характеристики: Snapdragon 720G, дисплей 6.4" Super AMOLED, камера 108MP, 4500 мАч, быстрая зарядка 50 Вт, 6/128 Гб, NFC

Цена: UA $249,90/RU $257,06 - https://lite.al/A2UGQk

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