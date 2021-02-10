Лучшие камеры видеонаблюдения с передачей на телефон - ТОП-5 моделей

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Сегодня уже сложно представить современную систему безопасности без камер видеонаблюдения. А с возможностью просмотра видео прямо на телефоне — контролировать ситуацию дома, в офисе и даже на складе, стало проще, чем когда-либо.

Представьте: вы уехали в отпуск, но можете в любой момент открыть приложение и посмотреть, что происходит во дворе. Или получили уведомление о движении у входной двери – сразу включили камеру и убедились, что это просто курьер, а не что-то серьёзное.

В этой статье эксперты https://dahua-technology.com.ua/ рассказали, про 5 популярных камер видеонаблюдения с передачей на телефон, которые действительно стоят внимания. Чем они отличаются и на что обратить внимание при выборе читайте далее.

Камера Dahua DH-C5A — компактное и функциональное устройство

IP камера Dahua DH‑C5A с Wi‑Fi предназначена для видеонаблюдения в небольших помещениях — обеспечивает четкое изображение с разрешением 5 МП (2880×1620), оснащена ИК‑подсветкой с дальностью до 10 м и углом обзора до 106°. В камере предусмотрен слот под карту MicroSD до 256 ГБ.

Встроенная умная система обнаружения людей и домашних животных позволяет снизить ошибочные срабатывания, а режим «Один клик для защиты приватности» отключает съемку по требованию пользователя.

Камера поддерживает двустороннюю аудио связь благодаря встроенному микрофону и динамику, а также отправляет уведомления о подозрительных звуках в режиме реального времени через мобильное приложение DMSS. Для подключения и настроек можно использовать Wi‑Fi 6 и Bluetooth, а магнитное крепление упрощает установку в любых условиях.

Камера Dahua DH-F4C-PV — умное видеонаблюдение со звуковой сигнализацией

Dahua DH-F4C-PV — это 4-мегапиксельная IP-камера с Wi-Fi подходит для мониторинга малых и средних помещениях или для установки на улице. Фиксированный объектив 2.8 мм обеспечивает угол обзора 98° по горизонтали и 115° по диагонали, что позволяет эффективно контролировать охраняемую территорию.

Инфракрасная и тёплая LED-подсветка с дальностью до 30 метров обеспечивает хорошее изображение даже в полной темноте. Камера оснащена функцией интеллектуального обнаружения человека, тем самым снижая количество ложных уведомлений. Есть микрофон и динамик, поэтому устройство поддерживают двустороннюю аудио связь.

Корпус камеры защищён по стандарту IP67 (стойкий к влаге и пыли), а также способна работать при колебании температуры от -40°C до +60°C. Технология Smart Dual Light автоматически переключает режимы освещения между инфракрасным и тёплым светом.

При обнаружении угрозы устройство активирует световое и звуковое оповещение для отпугивания нарушителей. Управление камерой возможно через приложение DMSS, а видеозаписи можно сохранять на карту памяти объёмом до 256 ГБ.

Камера Dahua DH-H5D-5F — 2 объектива с панорамированием и наклоном

Wi-Fi камера Dahua DH-H5D-5F выделяется среди аналогов благодаря двум объективам: фиксированному и PT (поворотному). Такой подход позволяет одновременно контролировать две зоны в высоком 5-мегапиксельном разрешении (2880×1620).

PT-объектив способен автоматически отслеживать движущиеся объекты, а передовые алгоритмы искусственного интеллекта уменьшают количество ложных тревог, точно определяя людей и животных.

Благодаря ИК-подсветке и теплому LED-освещению камера обеспечивает четкое изображение даже в полной темноте, на расстоянии до 30 метров. При выявлении проникновения активируется светозвуковая сигнализация, а пользователю приходит мгновенное уведомление в мобильное приложение DMSS. Камера поддерживает подключение по Wi-Fi 6 и Bluetooth.

Встроенный микрофон и динамик позволяют не только прослушивать, но и вести диалог с человеком перед камерой. Дополнительно предусмотрен режим приватности, позволяющий при необходимости отключить запись. Для хранения данных поддерживается microSD-карта до 256 ГБ.

Камера Dahua DH-IPC-HDW1230DT-SAW — простое решение для дома и бизнеса

Dahua DH-IPC-HDW1230DT-SAW — это 2-мегапиксельная IP-камера с Wi-Fi для небольших и средних объектов, подходит для установки в помещении и на улице. Фиксированный объектив 2.8 мм обеспечивает угол обзора 100° по горизонтали и 120° по диагонали, позволяя эффективно контролировать пространство. Встроенный микрофон записывает звук, а инфракрасная подсветка обеспечивает четкое изображение в темноте. Дальность передачи Wi-Fi достигает 120 метров, в зависимости от условий эксплуатации.

Корпус защищён по стандарту IP67, что обеспечивает стойкость к влаге, пыли и температурным перепадам от -30°C до +60°C. Устройство поддерживает ONVIF, обеспечивая совместимость с различными системами видеонаблюдения. Камера оснащена функцией интеллектуального обнаружения человека и детектором движения, а также поддерживает удаленное управление через мобильное приложение DMSS. Хранение данных возможно на карту памяти microSD объемом до 256 ГБ.

Камера Dahua DH-P5AE-PV — поворотная камера с обзором 360°

Dahua DH-P5AE-PV — это 5-мегапиксельная Wi-Fi PT-камера с полноповоротным механизмом на 360°, обеспечивающая полное покрытие без слепых зон. Встроенный фиксированный объектив 4 мм охватывает 80,4° по горизонтали и 104,8° по диагонали, предоставляя широкий угол обзора.

Технология Smart Dual Light автоматически переключает режимы подсветки, обеспечивая чёткое цветное изображение независимо от времени суток. Дальность освещения до 30 метров, а прочный корпус с защитой IP66 выдерживает суровые погодные условия, включая температуры от -30°C до +55°C. Система интеллектуального анализа включает распознавание людей и автомобилей, снижая вероятность ложных тревог.

Функция Auto Tracking позволяет камере автоматически сопровождать движущиеся объекты. Для двусторонней связи предусмотрены микрофон и динамик. При попытке проникновения активируется активная система отпугивания, включающая световые и звуковые сигналы с возможностью настройки тревожных уведомлений. Камера поддерживает microSD до 256 ГБ и удалённый доступ через DMSS, что позволяет контролировать безопасность из любой точки мира.

В завершении можно подвести итоги — все камеры поддерживают удалённый доступ через приложение DMSS, имеют защиту от внешних воздействий и продвинутые функции безопасности. Такими камерами легко управлять с помощью смартфона, их можно быстро и без особых усилий установить в квартире или офисе.