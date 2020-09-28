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Лучшие платформы Smart TV на 2020 год

28.09.2020 51 0

При выборе и покупке нового телевизора стоит учитывать массу вещей и непривычную терминологию. В этой статье поговорим про систему, на основе которой стоит предпочесть телевизор. Но сначала обсудим некоторые основы.

Что такое Smart-TV

Функция Smart-TV дает возможность пользователям подключаться через Wi-Fi к интернету и помимо стандартных каналов, можно использовать еще ряд дополнительных сервисов. В зависимости от выбранной системы будут предлагаться различные сервисы. Помимо разного контента Smart tv могут содержать элементы управления умным домом. Ранее такие тиви были в новинку и отличались высокой ценой, а сейчас практически невозможно найти телевизоры без интеллектуальных дополнений. Поэтому очень важно выбрать модель, которая подойдет именно Вам.

 

 

Android TV

 

 

Какие бывают платформы для Smart-TV

1. Android – популярна и любима многими пользователями. К ее преимуществам можно отнести:

  • простой и лаконичный интерфейс;

  • большой выбор приложений, которые можно загружать из Google Play;

  • заранее установлены некоторые полезные приложения вроде Spotify, Netflix и Facebook.

  • можно управлять голосом и жестами;

  • установлены приложения для управления телевизором с мобильника, вместо пульта;

  • Chromecast – с помощью которой можно транслировать видео с экрана смартфона.

  • предоставлена возможность просматривать IPTV и пользоваться голосовым поиском.

Данная система от Google пытаются завоевать все большую аудиторию, хоть лидерами все же остаются разработки от LG и Samsung.

 

 

Tizen TV

 

2. Tizen OS – основана на Linux и поскольку одним из разработчиков есть компания Самсунг, то она активно применяется в электронике этого бренда. Плюсы:

  • понятный интерфейс;

  • переход в мультиэкранный режим;

  • зазеркаливание изображений и видео со смартфона;

  • можно скачать дополнительные изображения из Tizen Store;

  • также, как и в предыдущем варианте есть предустановленные программы, такие как – Youtube, Netflix и HBO Now;

  • удобное видео-руководство для ознакомления с системой, для тех, кто работает с ней впервые.

 

 Web OS TV

 

3. WebOS – изначально планировалось использовать для планшетов и смартфонов, но со временем стала применяться в основном на TV. Полюбилась поклонникам Lg, которая юзается в их электронике. Преимущества:

  • требуется минимальное время для подключения других устройств.

  • легкий поиск;

  • много развлекательных приложений, в том числе Ютуб, divan tv, apple tv, ivi megogo;

  • подключение к смартофону и легкое транслирование с его экрана на монитор.

 

4. Firefox – изобретена в 2011 году для изготовления смартфонов и планшетов, но в этом потерпели неудачу. В 2015 в качестве платформы для своих телевизоров ее выбрали Panasonic. Интерфейс значительно отличается от предыдущих вариантов, но тем не менее достаточно прост в управлении. Можно выделить:

  • поддерживается голосовой поиск;

  • без проблем моно установить приложения для просмотра видео и фильмов.

Firefox TV

 

5. Roku OS – в нашей стране не особо известна по сравнению с рассмотренными, тем не менее как раз таки она и была разработана одной из первых. Roku используют для своих моделей бренды: TCL, Hisense и Sharp. Она характеризуется интуитивно понятным интерфейсом. Также удобно, что в первоначальной установке есть браузер и необходимые программы для просмотра видео с интернета.

 

Roku TV

 

В этой статье попытались рассказать о различиях и преимуществах самых популярных систем для телевизоров. Если Вы уже определились с выбором, то советуем сделать заказ на сайте https://epicentrk.ua/ где есть выгодные предложения на разные модели.

 

Android TV Firefox TV Tizen OS TV Web OS TV Roku TV
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 28.09.2020

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Лучшие платформы Smart TV на 2020 год