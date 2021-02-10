Лучшие предложения от Tronsmart на распродаже 11.11 AliExpress

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До распродажи 11.11 остается меньше недели и начнется безумство скидок. Онлайн-площадка AliExpress совместно с рядом производителей в этот день запустят ценопад и в числе товаров, ценники на которые будут снижены до 58% попали и устройства Tronsmart. Наиболее активно промотируемые продукты компании — наушники.

Так, только 11 и 12 ноября можно приобрести со скидкой 37% наушники Tronsmart Onyx Prime. Позиционируются они как первая в мире беспроводная гарнитура с двойными динамиками. Они предлагают хорошо проработанные как высокие, так и средние и низкие частоты. Только в рамках распродажи 11.11 Tronsmart Onyx Prime можно урвать за $43,99.

В число акционных товаров попали наушники Tronsmart Apollo Air, способные устранить до 35 дБ на низких, средних и высоких частотах. Они стали одними из самых популярных гарнитур компании в этом году. Высоким спросом они обязаны не только качественному звуку, но и системе активного шумоподавления, работающей в трех режимах. В рамках распродажи 11.11 ценник на них будет снижен на 47% и составит $44,51.

Компанию наушникам, которые можно будет приобрести со скидкой, составит гарнитура Tronsmart Battle, позиционирующаяся как игровая, где задержка звука приближается к нулю. Только в период проведения распродажи 11.11 наушники будут предлагать со скидкой 54% по цене $21,85.

Если же вам нужна колонка, тогда присмотритесь к Tronsmart Splash 1 с пассивным излучателем и двумя динамиками. Отличный звук гарантирует технология DS для поддержки резких басов. На AliExpress ее готовы вам будут продать за $22,33, что на 34% меньше обычной цены. Стереопару этой колонке может составить динамик Mega Pro для получения мощного 3D-звука мощностью 120 Вт. В дни распродажи 11.11 колонка будет доступна по цене $76,67.

Любой из акционных гаджетов уже сейчас можно добавить в корзину и оплатить его только в день старта распродажи. Все ссылки, которые могут пригодиться вам, вы найдете ниже:

Официальный магазин Tronsmart - https://bit.ly/3BYBqWY





Tronsmart Onyx Prime – https://bit.ly/3bfZs46





Tronsmart Battle - https://bit.ly/2WzMOc8





Tronsmart Apollo Air - https://bit.ly/3wdb1BN





Tronsmart Splash 1 - https://bit.ly/3BoZdya





Tronsmart Mega Pro — https://bit.ly/3cxIG0I﻿