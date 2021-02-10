Лучшие смартфоны 2021 года: выбор Andro news

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Год подходит к завершению, а у нас до сих пор вышло две подборки лучших смартфонов — ценой не более $400 и не более $500. Пора исправить пробел и назвать лучших в прочих ценовых сегментах. Вашему вниманию — гид по лучшим смартфонам 2021 года с различными ценниками и на любой бюджет. Как обычно, выберем самый приятный вариант в каждом из сегментов с минимальным количеством изъянов и компромиссов.

На рынке смартфонов сложилась ситуация, когда в ценовом сегменте до $100 шаром покати, есть ощутимый дефицит интересных моделей. Год нынешний был настолько суров в плане ценников, что выкосил практически весь ассортимент смартфонов начального уровня. Но все же мы нашли два варианта, которые стоит рассмотреть к покупке за минимальный бюджет.

Сдулся и сегмент моделей стоимостью до $200. Но все же оптимальную модель тут нам удалось сыскать и все благодаря Realme, которая ведет бюджетный сегмент в светлое будущее на фоне отсутствия значимого рывка со стороны Xiaomi/Redmi.

А вот набрать интересные варианты с ценником до $300 нам удалось без труда. Тут все достаточно хорошо и при таком бюджете на покупку можно сыскать несколько весьма недурственных устройств. Но перед этим мы остановимся на моделях с ценником до $250, и вы узнаете, кто оказался в фаворитах тут.

Мы нашли целую гору смартфонов стоимостью до $350 с близким к оптимальному соотношению характеристики/цена, определили лучшего в сегменте до $500, а также предложили свой вариант сбалансированного аппарата для тех, кто готов выложить не менее $600 за новенький гаджет. И в конце выпуска мы назовем абсолютного победителя и того, кто получает награду выбор Andro news. Эту модель мы готовы разыграть. Смотрите видео и познакомьтесь со списком всем лучших устройств из разнообразных сегментов.