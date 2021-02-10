Лучший смартфон для геймеров: так ли он хорош

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Рассказываем про главный игровой смартфон Asus ROG Phone 5

Asus продолжает развивать линейку игровых смартфонов и четвертое поколение игрофонов получило в названии пятерку из-за суеверий, что четверка считается в Азии числом не счастливым. Одного взгляда на характеристики Asus ROG Phone 5 достаточно для понимания потенциала устройства, которое создано с уклоном на мобильные игры. Игра мускулами и демонстрация мощности. Что из себя представляет ультимативный геймерский центр ROG Phone 5?

Объективно, аппарат качественно отличается от прочих флагманов на рынке. В нем явно прочитывается то, что стояла цель создать универсальное устройство для одержания побед в мобильном гейминге. Кому-то может не зайти большой вес, приличные габариты, непривычный дизайн и высокая стоимость. Но это объективно, ведь ROG Phone 5 — нишевый смартфон с прокаченными игровыми возможностями и с ориентиром на избранных, которым не нужен повседневный смартфон, а нужен игровой комбайн, где даже дизайн будет кричать об исключительности.

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Тесты и бенчмарки будут ставить ROG Phone 5 в лидеры, что объяснимо, ведь у него лучший в мире Android чип, быстрая память и эффективная система охлаждения. И вся эта мощь дана на фоне того, что в большинстве своем мобильные игры не готовы к таким мощностям, они летают на максимальных настройках графики.

При этом ROG Phone 5 — это не только мощность. Тут отличный звук, хороший дисплей с частотой обновления 144 Гц, до 18 Гб оперативной памяти (в зависимости от версии), емкий аккумулятор и быстрая зарядка. А еще вокруг смартфона создана целая экосистема аксессуаров, которые только добавляют веса ему. Предлагаем посмотреть обзор уберфона с прокаченными игровыми возможностями, где попытались передать идею и философию ROG Phone 5.