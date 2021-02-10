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Любителям компактных смартфонов будет не сладко, каковы прогнозы на будущее?

02.05.2023 120 0

Возможно iphone 14 и galaxy s23 - последние представители компактных флагманов

Практически под каждым анонсом современного флагманского телефона можно узреть комментарии людей, которые ругают его за большой размер экрана. Конечно тех, кто не любит так называемые "лопаты" не так много в процентах, но все равно это миллионы пользователей и к сожалению с каждым годом выбор смартфонов для них становится все меньше.

 

xiaomi 13

 

Ни для кого не секрет, что сейчас рынок смартфонов переживает небывалый спад и кризис. В такие трудные времена все производители максимально оптимизируют затраты на производство и одной из таких оптимизации является стандартизация размеров дисплеев. И на сегодняшний день стандартом являются экраны с диагональю 6.6 - 6.8 дюймов.

 

Как сообщил инсайдер Digital chat station, новые производственные линии создаются исключительно под такие диагонали, производство маленьких дисплеев стоит слишком дорого и не оправдывает себя в небольших партиях.

 

Любителям компактных смартфонов будет не сладко, каковы прогнозы на будущее? – фото 2

 

По этому поводу также высказался руководитель Xiaomi Лей Цзюнь, когда его спросили увидим ли мы новые компакты от его компании: «Xiaomi 13 уж очень хорош, группа пользователей для мобильных телефонов с маленькими экранами слишком мала. Таким образом, объем продаж не может выдержать затрат на исследования и разработки флагмана».

 

То есть даже флагманы с их достаточно большой наценкой не рентабельны, что уж говорить о более бюджетных устройствах. Единственными исключениями остаются смартфоны от Samsung и Apple из-за больших цифр продаж, но они постепенно отказываются от маленьких дисплеев.

 

s23 vs iPhone 14

 

Вывод для любителей компактов очень неутешителен, приобрести что-то достойное с маленьким дисплеем в ближайшее время будет очень недешево, а впоследствии и вовсе может оказаться невозможным. Пишите в комментариях какая диагональ для вас комфортна и есть ли среди вас те, кто до последнего топил за компакты, а затем купив смартфон с большим экраном понял, что это не так и плохо.

 

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Источник: gizchina

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 02.05.2023
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Любителям компактных смартфонов будет не сладко, каковы прогнозы на будущее?