Люди не хотят покупать смартфоны: компании-производители считают убытки, в то время как Transsion считает заработанные деньги

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Кому нужны эти смартфоны?

Экономический спад существенно тяготит мировой рынок смартфонов, который продолжает падать – согласно данным TrendForce, в первом квартале этого года он снизился почти на 20%, а во втором – на 6,6%.

2023 начался плохо: 272 миллиона смартфонов, произведенных во втором квартале, добавленные к производству в первом квартале, составляют 522 миллиона единиц за первое полугодие этого года. Это на 13,3% меньше, чем в первые шесть месяцев 2022 года.

Разные компании пострадали по-разному. Samsung все еще лидирует с 53,9 миллионами производимых единиц (на 12,4% меньше, чем в первом квартале) и долей рынка чуть менее 20%. Конечно, новые складные устройства Galaxy Z поступили только в третьем квартале, поэтому мы еще не увидим их влияния, но из-за медленных продаж серии Galaxy S23 этого может быть недостаточно.

Второй квартал традиционно является самым слабым кварталом для Apple – как раз перед большим выпуском iPhone, поэтому большинство людей затягивают время, чтобы приобрести новую или старую модель со скидкой. Apple сталкивается с проблемами производства нового поколения, потому успех в третьем квартале не гарантирован. TrendForce прогнозирует, что Apple может опередить Samsung и занять первое место, если серия iPhone 15 превзойдет ожидания.

Xiaomi увеличила производство на 32,1% по сравнению с первым кварталом, всего выпустив 35 миллионов единиц (сюда входят телефоны Xiaomi, Redmi и Poco). Это позволило ему победить конкурента Oppo, заняв третье место.

Oppo (включая телефоны Oppo, Realme и OnePlus) опускается на четвертое место, несмотря на рост на 25,4% по сравнению с предыдущим кварталом с общим изготовлением 33,6 миллиона смартфонов. Компания продемонстрировала высокие показатели в Юго-Восточной Азии и других рынках, которые останутся сильными в третьем квартале, поэтому это будет напряженная гонка с Xiaomi.

Transsion (Tecno, Infinix, itel) впервые попала в ТОП-5. Выход компании на рынок среднего и высокого класса отчасти объясняется этим успехом. Сравнение Q1 с Q2 показывает огромный рост производства на 71,9%.

Что касается vivo (vivo, iQOO), которая сейчас на шестом месте после относительно небольшого (но все еще положительного) роста на 15% до 23 миллионов единиц (по сравнению с 25,1 миллиона Transions).

Первая половина 2023 года - самая низкая точка мирового производства смартфонов за последние 10 лет. И в следующем году все не выглядит радужно, поскольку TrendForce прогнозирует незначительный годовой рост на 2-3%.

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Источник: trendforce