Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Люди не хотят покупать смартфоны: компании-производители считают убытки, в то время как Transsion считает заработанные деньги

Люди не хотят покупать смартфоны: компании-производители считают убытки, в то время как Transsion считает заработанные деньги

05.09.2023 58 0

Кому нужны эти смартфоны?

Экономический спад существенно тяготит мировой рынок смартфонов, который продолжает падать – согласно данным TrendForce, в первом квартале этого года он снизился почти на 20%, а во втором – на 6,6%.

 

xiaomi samsung

 

2023 начался плохо: 272 миллиона смартфонов, произведенных во втором квартале, добавленные к производству в первом квартале, составляют 522 миллиона единиц за первое полугодие этого года. Это на 13,3% меньше, чем в первые шесть месяцев 2022 года.

 

Разные компании пострадали по-разному. Samsung все еще лидирует с 53,9 миллионами производимых единиц (на 12,4% меньше, чем в первом квартале) и долей рынка чуть менее 20%. Конечно, новые складные устройства Galaxy Z поступили только в третьем квартале, поэтому мы еще не увидим их влияния, но из-за медленных продаж серии Galaxy S23 этого может быть недостаточно.

 

samsung

 

Второй квартал традиционно является самым слабым кварталом для Apple – как раз перед большим выпуском iPhone, поэтому большинство людей затягивают время, чтобы приобрести новую или старую модель со скидкой. Apple сталкивается с проблемами производства нового поколения, потому успех в третьем квартале не гарантирован. TrendForce прогнозирует, что Apple может опередить Samsung и занять первое место, если серия iPhone 15 превзойдет ожидания.

 

Xiaomi увеличила производство на 32,1% по сравнению с первым кварталом, всего выпустив 35 миллионов единиц (сюда входят телефоны Xiaomi, Redmi и Poco). Это позволило ему победить конкурента Oppo, заняв третье место.

 

xiaomi

 

Oppo (включая телефоны Oppo, Realme и OnePlus) опускается на четвертое место, несмотря на рост на 25,4% по сравнению с предыдущим кварталом с общим изготовлением 33,6 миллиона смартфонов. Компания продемонстрировала высокие показатели в Юго-Восточной Азии и других рынках, которые останутся сильными в третьем квартале, поэтому это будет напряженная гонка с Xiaomi.

 

Transsion (Tecno, Infinix, itel) впервые попала в ТОП-5. Выход компании на рынок среднего и высокого класса отчасти объясняется этим успехом. Сравнение Q1 с Q2 показывает огромный рост производства на 71,9%.

 

transsion

 

Что касается vivo (vivo, iQOO), которая сейчас на шестом месте после относительно небольшого (но все еще положительного) роста на 15% до 23 миллионов единиц (по сравнению с 25,1 миллиона Transions).

 

Первая половина 2023 года - самая низкая точка мирового производства смартфонов за последние 10 лет. И в следующем году все не выглядит радужно, поскольку TrendForce прогнозирует незначительный годовой рост на 2-3%.

 

Читайте также: TCL представила технологию дислпея, от которой не будут болеть глаза

 

Источник: trendforce

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 05.09.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Люди не хотят покупать смартфоны: компании-производители считают убытки, в то время как Transsion считает заработанные деньги