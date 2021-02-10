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TCL представила технологию дислпея, от которой не будут болеть глаза: фанаты IPS на месте?

04.09.2023 14 0

шимофобы на месте?

 

Компания TCL, известный производитель дисплеев и смартфонов, включая массовый рынок телевизоров и умных очков, анонсировала два новых смартфона – TCL 40 Nxtpaper и TCL 40 Nxtpaper 5G. Хотя аппаратная часть смартфонов не является флагманской – процессоры MediaTek, 6-8 ГБ ОЗУ, начальная цена от 199 евро, именно дисплеи делают их особенными.

 

Но эти модели имеют одну особенность, которая может привлечь внимание многих пользователей – матовый дисплей с эффектом "морозного стекла", способствующий комфорту глаз и стимулирующему взаимодействие с ним, подобно бумаге. Эта фишка станет маст-хевом для тех, кто много времени проводит за экранами, особенно если другие производители станут массово ее использовать в ноутбуках.

 

TCL представила технологию дислпея, от которой не будут болеть глаза: фанаты IPS на месте? – фото 1

 

Технология Nxtpaper сродни экранам электронных книг, но с полной поддержкой RGB. Дисплеи матовые, антибликовые, с антирвочным фильтром, что уменьшает усталость глаз. Также TrueTone и датчик автоматической яркости на месте.

 

Чтобы максимально использовать дисплей, TCL отдельно продает T-Pen, который пишет и скользит по телефону с текстурным откликом подобным использованию карандаша на бумаге, что похоже на специальные защитные пленки на экран для iPad с эффектом бумаги.

 

TCL представила технологию дислпея, от которой не будут болеть глаза: фанаты IPS на месте? – фото 2

 

А теперь несколько технических характеристик: обе модели TCL 40 Nxtpaper имеют 256 ГБ памяти (с возможностью расширения через microSD-карту), батарею на 5.000 мАч, разъем для наушников, датчик отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания и тройную камеру.

 

TCL представила технологию дислпея, от которой не будут болеть глаза: фанаты IPS на месте? – фото 3

 

Как вы думаете, Nxtpaper – это революционная технология, заменяющая обычные дисплеи, или технология не найдет популярности? Напишите об этом в комментарии

Источник: zdnet

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 04.09.2023
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TCL представила технологию дислпея, от которой не будут болеть глаза: фанаты IPS на месте?