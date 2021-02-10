Люксовый Huawei P50 Pocket: золото и гибкий дисплей

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Слили промо-изображения Huawei P50 Pocket

Специально для жителей Китая опальная Huawei готовит свою навороченную «раскладушку». Изначально предполагалось, что она выйдет на рынок как Huawei Mate V, а теперь известно, что именовать ее станут Huawei P50 Pocket. Анонс ее состоится 23 декабря и сегодня в сеть слили пресс-изображения смартфона, а также назвали ряд его характеристик.

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Huawei P50 Pocket выполнен в позабытом форм-факторе «раскладушки», но теперь все согласно актуальным трендам — гибкий дисплей присутствует. Смартфон будет обладать двумя дисплеями: основной гибкий и на внешней стороне установят дополнительный миниатюрный круглой формы. Второй экран будет использоваться для просмотра уведомлений, создания селфи на основную камеру и прочих быстрых действий.

В цветовой палитре Huawei P50 Pocket найдется место золотистому цвету, и сама поверхность корпуса получит текстурированный рисунок. Основная камера предлагает площадку круглой формы с тремя датчиками изображения 50 Мп + 13 Мп + 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Обещана также быстрая зарядка мощностью 66 Вт.

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Ожидается, что на внутренней стороне установят гибкий OLED-дисплей с повышенной герцовкой, предложат до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, чипсет Kirin 9000 или Snapdragon 888 (4G‑версия). Ценник на Huawei P50 Pocket будет в районе $1570.

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Источники: mydrivers, sparronews