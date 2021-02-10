Harmony OS ждет глобальный запуск

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В 2022 году на мировой арене появятся смартфоны с Harmony OS

Последние пару лет самые сложные для Huawei. Ей запретили сотрудничать с американскими компаниями, поэтому все новые смартфоны и планшеты обходятся без сервисов Google. Чтобы обрести независимость и предложить альтернативу Android, компания создала и продолжает работать над собственной операционкой Harmony OS.

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Платформа, которая имеет много общего с Android, ограничена пределами Китая. Только линейка планшетов MatePad Pro на мировом рынке доступна с Harmony OS. Но вскоре все может измениться. Исполнительный директор Huawei на днях в своем интервью сообщил, что в следующем году Harmony OS на смартфонах смогут оценить европейские пользователи.

Среди прочего журналисты поинтересовались о судьбе серии Huawei Mate 50, которая так и не вышла в этом году. По словам исполнительного директора компании, эта линейка в разработке и ее анонс состоится в 2022 году. При этом не прозвучала конкретики в части географии продаж новинок. Ограничены ли они будут территорией Китая или Mate 50 появятся и на глобальном рынке. Также топ-менеджер Huawei сообщил о том, что на MWC 2022 они намерены показать свой очередной складной смартфон.

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Источник: androidauthority