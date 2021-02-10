5G-смартфоны Huawei еще вернутся

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Компания не откажется от флагманских линеек устройств и работает над собственными чипами с поддержкой 5G

Несмотря на то, что США достали большую «дубинку» и весьма основательно прошлись ею по Huawei, компания все еще не умирает. Правда, санкции ощутимо ударили по китайскому производителю, его доля на рынке смартфонов стремительно тает, и он лишен возможности закупать 5G-чипы. Выпуск устройств только с поддержкой 4G не позволяет компании составить серьезную конкуренцию прочим компаниям.

Естественно, что Huawei такое положение дел не устраивает. Компания хочет выпустить свои чипсеты. Президент потребительского подразделения производителя Дерек Ю заявил, что в один прекрасный день 5G-чипы вернуться на смартфоны компании. На данный момент специалисты Шанхайского центра исследований и разработок компании работают над новыми 5G-процессорами. Если все задуманное удастся осуществить, то в будущем на рынке вновь появятся мобильники Huawei с поддержкой сетей пятого поколения.

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Топ-менеджер компании акцентировал внимание, что они не откажутся от премиальных линеек P и Mate, а также планируют и дальше развивать смартфоны, обладающие гибкими экранами. Было также подтверждено, что в следующем году на европейском рынке появятся смартфоны Huawei с предустановленной операционной системой Harmony OS.

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Источник: mydrivers