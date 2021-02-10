Made in India станет трендом – цены на индийские Xiaomi и другие бренды могут упасть

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ДЕШЕВЫЕ СМАРТФОНЫ НА ПОДХОДЕ

Правительство Индии приняло решение снизить пошлину на импорт некоторых комплектующих для производства смартфонов с 15% до 10%.

Это решение выгодно таким известным брендам, как Apple, Xiaomi, Samsung, Oppo и другие, производящие свою продукцию в Индии. Снижение налогов позволит им удешевить производство и, возможно, снизить розничные цены.

В частности, компания Xiaomi владеет 5 заводами в Индии, где выпускает смартфоны под брендами Redmi, Mi и POCO. Теперь она сможет оптимизировать затраты и предложить индийским потребителям более доступные цены.

Эксперты предполагают, что новое решение правительства будет способствовать развитию производства смартфонов в Индии и увеличению экспорта гаджетов из страны. Уже сейчас Индия является одним из самых больших хабов по производству смартфонов в мире.

Тем не менее, процент брака в производстве на индийских заводах все еще больше, чем в Китае (например, только 50% производимых в Индии корпусов для iPhone попадают в конечный продукт). Поэтому правительство предоставило еще стимул переносить производство из Китая - ниже пошлины.

Источник - reuters