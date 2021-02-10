Магазин TEMU – конкурент Aliexpress или кидалово? Минусы и Плюсы площадки

383

Привет, друзья. Если вы активный пользователь Интернета, уже давно заметили, что буквально с каждого угла гремит реклама нового китайского маркетплейса TEMU. Ну, как нового: это в Украине он появился относительно недавно, а в других странах успешно развивается несколько лет.

Но вопрос заключается в следующем: можно ли доверять этому онлайн-магазину или лучше забыть о нем и вообще не вспоминать. В сегодняшней статье подробно разберем все нюансы, преимущества и недостатки магазина TEMU.

Здесь не будет рекламы, только наше честное мнение, сложившееся после реальной проверки маркетплейса. Мы специально создали отдельный Telegram канал Andro-Temu , чтобы радовать подписчиков только качественной продукцией.

Содержание:

История появления TEMU

Есть ли проблемы с безопасностью

Как правильно пользоваться TEMU

Доставка и ассортимент маркетплейса

Как абсолютно бесплатно получить товары из TEMU

Какие цены на TEMU

Выводы﻿

Видео





История появления TEMU

Пожалуй, начать следует с развития TEMU как торговой площадки. Ее основателем можно считать крупную компанию PDD Holdings. Именно ей принадлежит огромный онлайн-магазин Pinduado, ориентированный на китайский рынок. Соответственно, TEMU задумывался как глобальный аналог Pinduado, которым в конечном счете и стал.

Да, это китайское детище, но первая целевая аудитория, как ни странно, была в Америке. Осенью 2022 г. TEMU запустили доставку своих товаров в США. Обратите внимание, что именно в США, а не в Индию, Африку или Латинскую Америку. Это позволяет сразу развеять миф о том, что магазин TEMU предназначен для бедных покупателей. Ведь большинство американцев не подпадают под эту категорию.

Несколько позже появилась доставка из TEMU в Европу и другие страны первого мира. Число же активных пользователей из Соединенных Штатов Америки составляет 100 миллионов. Только вдумайтесь в цифру: 100 миллионов, и не было никаких больших скандалов по поводу недобросовестности этой площадки.

Есть ли проблемы с безопасностью

Плавно переходим к пункту о честности магазина TEMU. За все эти годы в США не возбуждено ни одного крупного уголовного дела против онлайн-магазина. Состоялись только мелкие иски, касающиеся нарушения авторских прав и использования изображений с почти обнаженными девушками. Ну и бюрократические вопросы, которые среднестатистическому покупателю не интересны.

То есть, никто не обвинял TEMU во лжи или воровстве данных. Не стоит бояться, что приложение украдет важную информацию с вашего смартфона. Он не требует доступа к микрофону или камере. Можете отозвать практически все разрешения и магазин TEMU продолжит нормально работать.

Не нужно даже предоставлять доступ к определению местоположения. Да и банковскую карту при оплате можно использовать запасную, например ту, которая предназначена для интернет-покупок. Поэтому отзывы TEMU о том, что приложение списывает деньги с карты или угрожает конфиденциальности данных – ложь. По сути дела с безопасностью здесь обстоят так же, как на AliExpress, ничего нового и необычного.

Как правильно пользоваться TEMU

TEMU не просто так развивают очень агрессивный маркетинг. При всей его нелепости и надоедливости он реально работает. Ведь главная задача этого магазина – привлечь как можно больше новых клиентов. И если покупатель будет помогать, то и ему достанутся интересные плюшки. Но об этом чуть позже.

Важный нюанс – у магазина TEMU есть ограничения по минимальной сумме заказа, чем он отличается от AliExpress. А именно 10 долларов. Если выбрали дешевый товар, то придется еще докупить что-нибудь, чтобы достичь этого порога.

Приложение TEMU легко скачать из Google Play. Там представлена официальная программа. Дальше нужно зарегистрироваться. Не стоит указывать свою основную эл. почту, поскольку начнутся бесконечные рассылки и спам. За день будете получать по несколько писем с заманчивыми названиями. Поэтому лучше добавить резервный эл. адрес, которым не пользуетесь на постоянной основе. Вот такая простая инструкция TEMU.

Доставка и ассортимент маркетплейса

Все товары в магазине TEMU относятся к бюджетному или среднему ценовому сегменту. Это мелкая техника типа фитнес-браслетов, наушников, зарядных устройств, внешних аккумуляторов и т.д. Можно приобрести и смартфоны, только начального уровня. Это касается и планшетов. Не удастся найти на просторах TEMU какой-нибудь аппарат с условной стоимостью 500 долларов.

Вообще ассортимент на TEMU достаточно внушительный. Кроме электроники, там представлены одежда, обувь, косметика, товары для животных, домашний декор, посуда, игрушки, гаджеты для автомобиля. Если не знаете, что интересного заказать из техники – добро пожаловать в наш Telegram-канал Andro-Temu .

Существенный плюс TEMU и его сильная сторона по сравнению с AliExpress – оперативная доставка. Наш тестовый заказ пришел через 10 дней. Согласитесь, что это умеренный срок, а не как у AliExpress – в течение месяца.

Также маркетплейс обещает выплатить денежную компенсацию, если посылка не будет доставлена в указанные сроки. Для сравнения, на AliExpress какие-либо действия со стороны продавца начинаются только через три месяца отсутствия заказа.

Так что с логистикой у магазина TEMU никаких проблем. Можно смело заказывать в Украине и ожидать свою посылку в течение одной-двух недель.

Как абсолютно бесплатно получить товары из TEMU

Во время своих нескончаемых рекламных кампаний TEMU сообщает, что покупатели могут получить определенные товары полностью бесплатно. На это направлен почти весь их маркетинг. И да, друзья, это не ложь, а хорошо организованная система привлечения новых клиентов.

Вам нужно пригласить на маркетплейс своих друзей, знакомых, близких, и тогда TEMU раскошелится на бесплатные товары для вас.

Мы решили самостоятельно проверить эту схему и пригласили около десяти человек.

Тогда приложение сообщило, что наконец-то пришлет выбранные товары абсолютно бесплатно. Это был массажер, зарядное устройство, триммер и недорогой проектор. Гаджеты бюджетные, но полезные и рабочие.

Если готовы потратить свое время на такие действия и у вас много знакомых, почему бы не воспользоваться.

Какие цены на TEMU

Есть такое мнение, что товары на TEMU стоят дешевле, чем на AliExpress. Это не совсем верно: все зависит от конкретных позиций. Есть гаджеты, которые действительно дешевле, а есть – наоборот дороже. Приведем два примера:

Honor 200 Lite на TEMU стоил $157, на AliExpress – $209.

Redmi 14C предлагали за $91 на TEMU и $103 на Ali.

Дело в том, что AliExpress в последнее время не позволяет применять промокоды при покупке телефонов. Потому иногда правда выгоднее купить на Тему. И все же стоит учитывать, что браслеты Mi Band, смартфоны OnePlus, Realme и Poco дешевле именно на Ali. Нужно следить за конкретными продуктами.

Выводы

Итак, что мы можем сказать в качестве итогов. Магазин TEMU – это реальный маркетплейс с реальными товарами. Он не лучше и не хуже AliExpress: и у одного, и у другого есть свои сильные и слабые стороны. В любом случае не стоит удалять Ali и полностью переходить на Тему. А вот пользоваться двумя магазинами и подбирать самые лучшие предложения – вполне рабочая схема.

Чтобы избежать неудобств, просто не регистрируйте приложение на своей основной электронной почте. Также обязательно читайте отзывы TEMU и выбирайте продавцов с хорошей репутацией. В этом поможет наш Telegram канал Andro-Temu , в котором публикуем только проверенные позиции от надежных продавцов. Ну и, конечно, не забываем о канале andro-price (AliExpress) .

А как вы относитесь к маркетплейсу TEMU? Можете поделиться своим мнением в комментариях и посмотреть прикрепленное видео.