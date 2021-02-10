Magisk модули для Xiaomi

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Собрали для вас список лучших модулей для Magisk

Одним из наиболее заметных преимуществ Андроида над iOS от Apple является его гибкость. В отличие от продукции Apple смартфоны и планшеты, работающие на основе «Зеленого робота», предлагают широкие возможности для улучшения или изменения работы системы.

Конечно, эта сторона Андроида важна далеко не всем – обычный человек будет просто-напросто использовать свой смартфон так, как задумывал производитель, и ему в голову, возможно, даже не придет мысль о том, что в работе устройства можно что-то изменить под свой вкус. Такой функциональностью будет пользоваться небольшой, но очень заинтересованный в более глубоком изучении своего устройства процент юзеров.

Если вы решили кликнуть на эту статью, то наверняка уже знаете, что более заметные изменения в работе любого устройства на Андроиде вносятся благодаря рут-правам, а самый простой способ получить их – использование специального ПО под названием Magisk.

Кроме встроенной функциональности, Magisk дает возможность использовать и посторонние дополнения, которые могут дать вам практически безграничные возможности кастомизации вашего устройства. Эти дополнения называются «модулями», и сейчас мы посмотрим на наиболее популярные и полезные из доступных на сегодня Magisk-модулей для смартфонов Xiaomi.

Что такое Magisk?

Еще несколько лет назад для получение рут-прав приходилось сильно заморачиваться – вносить изменения в системный раздел и использовать не всегда корректно отрабатывающие приложения. Многие пользователи-новички регулярно приводили к так называемому окирпичиванию смартфона – устройство просто не могло включиться, а вывести его из этого состоянии было иногда просто невозможно.

Именно для того, чтобы сделать процесс получения рут-прав, и был создан Magisk. Его установка проста и удобна, а открытый исходный код развязывает руки всем энтузиастам, желающим довести работу своего смартфона до идеала.

Как установить Magisk на смартфон Xiaomi?

В первую очередь перед установкой Magisk на ваш смартфон Xiaomi необходимо провести обязательные подготовительные действия, а именно разблокировать загрузчик и установить кастомное рекавери (TWRP). Имейте в виду, что Magisk работает только на устройствах, на которых установлен Android 5.0 и выше.

Рекомендуем не вести долгий поиск необходимого файла установки Magisk, а сразу перейти на официальный сайт проекта - https://magiskmanager.com/. Качаете последнюю версию приложения Magisk Manager и начинаете установку. Кстати, существует несколько способов установки Magisk.

Установка через apk-файл

После скачивания и установки Magisk Manager заходим в приложение и нажимаем «Установить» напротив первой строчки, где указан логотип Magisk. Начнется установка Magisk через TWRP.

Ручная установка через кастомное рекавери

После скачивания файла Magisk Manager необходимо поменять расширение apk на zip через любой удобный файловый менеджер.

Далее перезагружаемся в TWRP и ищем zip-файл Magisk – тапаем по нему, проводим для начала установки и ждем ее окончание. После перезагрузки в систему, по необходимости, обновляем приложение.

Готово! Теперь вы можете пользоваться дополнительными модулями для Magisk, значительно расширяющими функциональность как Magisk, так и вашего смартфона.

Выбор лучших и популярных Magisk-модулей для смартфонов Xiaomi

На данный момент существует несчетное количество модулей для Magisk, и их число неуклонно растет практически каждый день. Но, как и со многими вещами, популярность и любовь пользователей снискали лишь некоторые дополнения. Именно их мы и рассмотрим в нашем удобном дайджесте.

Magisk Hide

Сразу разберем встроенный модуль от самого разработчика Magisk. Magisk Hide дает возможность скрыть наличие рут-прав на вашем устройстве от необходимых вам приложений. Особенно важно будет пользоваться этим модулем любителям оплачивать покупки с помощью смартфона – ведь Google Pay не будет работать на смартфоне со «скомпрометированной» степенью защиты.

Благодаря Magisk Hide Google Pay будет «считать», что загрузчик вашего смартфона все еще заблокирован. Но будьте аккуратны – платежи с помощью телефона действительно станут менее безопасны после установки Magisk.

Camera2API Enabler

Многие современные смартфоны Xiaomi поставляются с возможностью поставить постороннее ПО для фото- и видеосъемки – в основном, речь идет о Google-камере, сильно улучшающей качество фотографий. Однако в более старых устройствах такой возможности не было, так как программисты закрывали доступ к таким изменениям.

Для открытия доступа к установке Google-камеры и существует Camera2API Enabler. После активации Camera2API вы сможете поставить любой доступный для вашего смартфона мод Google-камеры и получить истинное удовольствие от мобильной фотографии.

Dolby Atmos

Данный модуль создан для того, чтобы добавить к звучанию вашего смартфона эффект глубокого объема. Технология не новая, но снискавшая любовь тысяч меломанов по всему миру. Кроме смартфонов также применяется в прошивках многих умных телевизоров – это точно должно убедить вас в необходимости установки данного модуля.

Viper4Android FX

Если же вам не хватит возможностей Dolby Atmos, вы всегда можете попробовать установить не менее известный модуль Viper4Android FX. Данное дополнение создано для самых требовательных музыкальных эстетов, которые привыкли слушать музыку исключительно по-своему, а не так, как задумал производитель.

Viper4Android FX представляет собой прокаченную версию обычного системного эквалайзера, который затрагивает системные параметры звука, а не «навешивает» искусственные улучшалки. Кроме того, с помощью Viper4Android FX можно настроить не только звучание в наушниках, но также и основного динамика смартфона.

Audio Modification Library

Еще одно дополнение Magisk под названием Audio Modification Library поможет вам объединить используемые вами модули для улучшения звука. Простыми словами, если вы хотите одновременно пользоваться Dolby Atmos и Viper FX, то Audio Modification Library – как раз то, что вам нужно. Но остерегайтесь ошибок – все-таки данные модули не были рассчитаны на совместную работу

Call Recorded SKVALEX

В последних версиях MIUI для наших рынков Xiaomi решили убрать свое приложение номеронабирателя (звонилка), и поставили приложение от Google, в котором зачастую отсутствует функция записи звонков. Если вам необходимо записать важный разговор, в этом поможет модуль Call Recorded SKVALEX. К сожалению, работает он не на всех устройствах Xiaomi достаточно стабильно, однако в Сети все равно ходит немало положительных отзывов, так что попробовать определенно стоит.

YouTube Vanced

Данное приложение не нуждается в представлении – его уже любят миллионы пользователей. Помимо нерутированной версии есть и специальная версия для смартфонов с рут-правами – именно этот вариант разработчики YouTube Vanced и предлагают устанавливать на смартфоны с Magisk.

К основным плюсам YouTube Vanced относятся полное отсутствие какой-либо рекламы, а также включение любого необходимого вам разрешения. Последняя фишка будет весьма полезна для смартфонов Xiaomi с HD-дисплеями, в случае которых оригинальное приложение YouTube сможет выдавать картинку только в разрешении 720p. YouTube Vanced даст возможность смотреть полноценное FullHD-видео без каких-либо проблем.

Естественно, эти два плюса – только верхушка айсберга из всех возможностей YouTube Vanced. Обязательно попробуйте его, если вдруг слышите о нем впервые. И не беспокоитесь о поддержке от разработчика – YouTube Vanced регулярно обновляется, регулярно принося новые фишки.

Greenify4Magisk

Если ваш смартфон стал резко терять заряд без очевидной на то причины, то вам точно стоить установить модуль Greenify4Magisk. Данный модуль создан для того, чтобы принудительно вводить ненужные вам приложения в спящий режим и крепко держать их в таком состоянии. Также сопутствующее приложение поможет мониторить, какое именно приложение подъедает необходимые проценты заряда.

Еще одним плюсом станет увеличение скорости работы устройства из-за лишних отключенных служб.

Systemizer

Очень крутой модуль, благодаря которому вы сможете превратить любое стороннее приложение в системное. Скажем, вы хотите избавиться от родного браузера, а вместо него использовать привычное для вас приложение – лучшего варианта просто найти.

ExSDCard Write Access Enabler

Еще одним полезным модулем для изменения системных настроек является ExSDCard Write Access Enabler. Благодаря нему вы сможете перевести некоторые приложения на SD-карту. Имейте в виду, что модуль также не отличается стабильностью работы и не переносит часть внутренней памяти на внешний носитель, а просто дает разрешение на установку новых приложений на SD-карте. Если вам нужна подробная инструкция, как перенести приложения на карту памяти, то советуем ознакомиться с нашей инструкцией.

Xposed Framework

Легендарное ПО Xposed Framework ранее использовалось в качестве общесистемного редактора работы прошивки, а теперь оно превратилось в модуль для Magisk, не потеряв своей функциональности. Примечание: Xposed Framework создан для продвинутых юзер и требует тщательного ознакомления с инструкцией.

Wi-Fi Bonding

Модуль Wi-Fi Bonding создан для смартфонов, показывающих не самый лучший прием сигнала от Wi-Fi Сети. Благодаря Wi-Fi Bonding смартфон начинает воспринимать диапазон 40 МГц, а также активируется «подхватывание» сразу нескольких каналов.

Fix TTL 64

Еще один модуль Magisk, созданный для увеличения возможностей работы с сетью Интернет – в этом случае мобильного. Fix TTL 64 открывает доступ к раздаче мобильного Интернета на другие устройства, если ваш оператор заблокировал данную возможность. Благодаря данному модулю вы условно обманете вашего мобильного оператора, подменив настройки вашей сим-карты на «рабочие», которые он уже не сможет заблокировать.

GPU Turbo Boost

Настоящей находкой для не самых мощных устройств станет модуль Magisk GPU Turbo Boost, значительно увеличивающий возможности видеоускорителя смартфона. Дополнение разгоняет GPU-процессор аж до 75 процентов, что может здорово выручить при плохом FPS в ресурсоемких играх. Естественно, при таких нагрузках батарейка будет таять на глазах – это стоит иметь в виду. Также разработчики данного модуля не советуют чересчур «гонять» ваш смартфон при максимальном разгоне видеоускорителя, так как возможны необратимые последствия внутренностям смартфона из-за перегрева.

CrossBreeder

Для облегчения работы смартфона Xiaomi в тяжелых приложениях существует дополнение CrossBreeder. В отличии от GPU Turbo Boost данный модуль просто отключает наиболее ресурсоемкие приложения, чтобы смартфон тратил свои «силы» на то приложение, которое используется в данный момент. Также CrossBreeder поможет увеличить время работы от одного заряда.

Как установить модули на смартфоны Xiaomi?

Установка модулей – дело очень простое, но для еще большего упрощения разработчики Magisk дали возможность выбирать из наиболее удобного способа. Рассмотрим каждый из них.

Автоматическая установка через Magisk

Большое количество популярных модулей можно установить прямо приложении Magisk Manager – для этого создан специальный раздел для поиска.

Входим на главный экран приложения и тапаем по иконке в виде пазла.

Переходим на новый экран и попадаем в список всех доступных для автоматической установки модулей.

При помощи значка в виде лупы ищем необходимое для нас дополнение, нажимаем на него, тапаем по кнопке «Установить», ждем установку и перезагружаемся.

Ручная установка

Далеко не все модули можно найти внутри самого Magisk, поэтому иногда приходится воспользоваться ручной установкой. Для этого скачиваем необходимый модуль, открываем Magisk Manager и снова тапаем по иконке в виде пазла.

В верху открывшегося окна нажимаем на кнопку «Установить из хранилища», а после находим в файловом менеджере нужный нам архив. Выделяем галочкой нужный нам файл, после чего начинается установка. По ее окончанию, перезагружаемся.

Установка с помощью TWRP

Начинаем с привычного – скачиваем архив с модулем, а после перезагружаемся в рекавери. На главном экране TWRP жмем по кнопке «Install» (или «Установить», если у вас уже выбран русский язык), находим в новом окне наш архив, тапаем по нему. После проводим по экрану для того, чтобы начать установку и перезагружаемся.

Как удалить модуль?

Удалить модуль еще проще, чем его установить. Заходим в Magisk Manager, нажимаем на иконку в виде пазла, где будут преставлены установленные модули с большой кнопкой «Удалить». Именно на нее вам и надо будет нажать, а после – перезагрузить.

Magisk – прекрасное средство изучения возможностей вашего смартфона Xiaomi. Если установка прошла успешна, то получить ошибки при использовании очень тяжело, зато пользы от Magisk действительно немало. Поэтому дерзайте и превращайте ваш смартфон в лучшую его версию.